Родина Порошенків допоможе створити сучасний реабілітаційний центр на Вінниччині

Петро та Марина Порошенки допоможуть реконструювати та переобладнати Немирівську міську лікарню на Вінничині і створити на її базі сучасний реабілітаційний центр. Для цього Петро Порошенко змінив місце своєї реєстрації і відтак кошти від його податків підуть Немирівській громаді і будуть спрямовані на цей проект, повідомляється на сайті "Європейської солідарності".

"Я знову змінюю місце проживання. Так, ви вгадали: чутка про зміни в Городківці блискавично облетіла околиці. Найшвидше зорієнтувалися в Немирові. І запропонували великий спільний проект і їхню реєстрацію", – повідомив Петро Порошенко у соцмережах.

"Громада потребує сучасного реабілітаційного центру для військових і ветеранів. З обладнанням, яке допоможе відновити рухливість кінцівок та суглобів. Кожен із таких апаратів стартує в ціні від ста тисяч гривень, а деякі коштують до півмільйона. Їх же треба десятки. Держава не виділяє таких грошей, а сама громада невелика і не може собі дозволити додаткового навантаження на бюджет майже десять мільйонів гривень. Вірніше, не могла", – розвповів він.

"Я вирішив, що надалі сплачуватиму податки в Немирівській громаді. Депутати проголосували за проєкт, і ці кошти підуть виключно на створення реабілітаційного центру для воїнів", – зазначив він.

"Ми маємо захистити місцеве самоврядування. Бо саме ця реформа, яка без перебільшення була однією з найуспішніших, зараз зазнає відкату", – підкреслив п’ятий Президент України.

"Ми маємо захистити наших військових. Бо саме по тому, як держава ставиться до своїх поранених, можна визначити, чи буде у цієї держави майбутнє", – наголосив Порошенко.

Генеральний директор Немирівської міської лікарні Олена Верлан-Кульшенко подякувала родині Порошенків за допомогу, а також розповіла про проект реконструкції та переобладнання медзакладу.

"Наше відділення потребує ремонту. Так сталося в житті закладу, що великі, глобальні капітальні ремонти ми ще не мали. Я розповім одну історію. Коли приїхала Марина Анатоліївна, ми вже почали робити проектно-кошторисну документацію. І ніби зробили. Пропоную її Марині Анатоліївні, а вона каже: а кондиціонери, а кнопка виклику, а вентиляція? І я розумію, що не просто хочуть допомогти. Нам хочуть це зробити сучасно, з урахуванням максимально всіх потреб, які можуть бути в наших пацієнтів", – зазначила вона.