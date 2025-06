Понад 1500 українців взяли участь у благодійному забігу на підтримку ветеранів, які втратили кінцівки

Життя після втрати кінцівок активне, яскраве та насичене позитивними емоціями. І вже другий рік поспіль це доводять учасники благодійного забігу Go to the Future.

8 червня благодійний забіг на ВДНГ у Києві від фонду Future for Ukraine об’єднав понад півтори тисячі людей на підтримку захисників, які втратили кінцівки на війні та зараз проходять шлях реабілітації та протезування.

Серед учасників забігу — військовослужбовці, ветерани на протезах та кріслах колісних, зірки шоубізнесу, лідери думок, українські бізнеси, команди Мінцифри, Національної поліції України, ДСНС, Нацгвардії та інші українці, які люблять поєднувати спорт із благодійністю.

Забіг відкрили організатори забігу Future for Ukraine і генеральний партнер заходу — міжнародний центр протезування Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP). Олена Ніколаєнко, президентка FFU у США, подякувала всім учасникам і наголосила, що допомагати ветеранам в адаптації може кожен:

“Бізнеси можуть створювати інклюзивні робочі місця та спеціальні навчальні програми для професійної переорієнтації ветеранів. Якщо у вашому під’їзді живе військовий, який втратив кінцівку — подбайте про облаштування пандуса, робіть все, що у ваших силах. Адже ветерани віддали своє здоров’я за наш захист”.

Після офіційної частини учасники мали змогу розігріти м’язи на спортивній розминці у компанії коміка та волонтера Василя Байдака.

Забіг розпочався з Естафети Єдності для ветеранів з протезами та лідерів думок. Учасники розділилися на 5 команд і разом пробігли символічну дистанцію в 400 метрів.

Капітан кожної команди — військовослужбовець, який вже пройшов безоплатну програму протезування та реабілітації в міжнародній клініці MCOP за підтримки благодійного фонду Future for Ukraine. Команди бігунів мали назву позивних їхніх капітанів — Холден, Монако, Єнот, Юнгер, Фантом.

Головна мета естафети — не перемогти у швидкості, а виказати підтримку ветеранам в єднанні. Утім, усіх випередив капітан команди “Монако” — Владислав Курілов. Ветеран брав участь у забігу на кріслі колісному, адже напередодні зламав коліно, а протези довелося тимчасово відкласти. 24-річний Влад, який втратив обидві ноги через важкі травми та затяжну евакуацію поблизу селища Роботине, вже вдруге бере участь у забігу. Для нього головне — не спосіб пересування, а бажання рухатися вперед! І це він доводить регулярно: кілька тижнів тому Влад підкорив на протезах гору Кукул. А під час благодійного забігу, крім Естафети Єдності, подолав також дистанцію у 2 кілометри разом зі своїм реабілітологом.

Капітан команди “Юнгер” — 20-річний Артем Іваньков — спеціально для участі в забігу отримав біговий протез від центру MCOP Україна, де проходив протезування та програму оптимізації ходи. Військовий мріє пробігти марафон на протезі, а участь у Go to the Future 2025 — перший крок до здійснення бажання.

Для капітана команди “Фантом” — спецпризначенця Олега Веселова — участь у забігу — це можливість відчути себе знову живим. У травні 2024-го боєць отримав мінно-вибухову травму голови та складне поранення ноги, внаслідок якого ліву кінцівку довелося ампутувати. Олег пройшов надскладний шлях реабілітації, йому фактично довелося заново вчитися говорити.

Упевнено подолав дистанцію на протезі й капітан команди “Холден” — Гліб Кравченко. Його мета — довести світу, що ветерани з ампутаціями здатні на більше, ніж від них очікують!

До забігу долучилися: телеведучий і тревел блогер Антон Птушкін, український репер OTOY, теле- та радіоведучий Анатолій Анатоліч, тренер «Ліги сміху» Іван Люленов, співак Alekseev, продюсер телешоу Володимир Завадюк, стендап комік Василь Байдак, співачка Ганна Завальська, тверк-хореограф MAMASITA, комік та актор Повар Даніл та інші відомі українці.

Після естафети відбувся забіг на дистанції 5 км та 2 км. Ветерани на бігових протезах, у кріслах колісних, на милицях, поліцейські з тактичними плитоносками, активісти у футболках на підтримку полонених з Азовсталі, професійні бігуни та аматори — кожен долав дистанцію у своєму темпі, але маючи одну спільну ідею: підтримати ветеранів, які втратили кінцівки та зараз проходять шлях відновлення.

Незмінними учасниками Go to the Future другий рік поспіль були діти. Маленькі українці могли обрати дистанцію на 400 м або 800 м.

4-річний Лука присвятив свою участь у забігу військовому Максиму Дрюченку — ветерану, який втратив ногу та руку під час мінометного обстрілу на бойових позиціях, і зараз проходить програму оптимізації ходи у MCOP Україна.

Головний сюрприз чекав на гостей на завершення. Олексій Дернов, який минулого року отримав протез руки за програмою фонду Future for Ukraine, спробував себе у ролі диджея та зіграв для всіх свій перший диджей-сет разом із київською спільнотою ранкових вечірок.

Морпіх, який втратив руку у 2023 у боях на Донецькому напрямку, переконаний, що складні життєві ситуації треба долати гідно. Після протезування Олексій відкритий до нового досвіду, повернувся до роботи на Укрзалізниці, а також до свого хобі — фехтування.

Благодійний захід Go to the Future 2025 зібрав понад 1 млн грн та багато підтримки серед бігових і ветеранських спільнот. А, отже, продовжує виконувати свою місію — підтримувати ветеранів на шляху до кращого майбутнього.