Інтерфакс-Україна
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16:38 29.05.2025

14 пікапів для «Хартії»: перша велика передача в рамках «Енергійного збору» UKRNAFTA

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UKRNAFTA передала 14 пікапів для бригади «Хартія». Це перша велика передача в рамках «Енергійного збору». Загальна вартість автівок — понад 11 мільйонів гривень.

«Це техніка, без якої не обходиться жоден підрозділ. Саме тому першим кроком збору стала передача автівок — найактуальніша потреба для наших захисників», — відзначив тимчасово виконуючий обов'язки директора компанії Юрій Ткачук.

Ця допомога стала можливою завдяки клієнтам, які долучаються до збору. Кожен літр пального 95 Energy або дизеля, кожна кава, хот-дог чи товар з червоним цінником на АЗК UKRNAFTA — це ще одна гривня та один крок до загальної мети в 100 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що «Енергійний збір» стартував 1 лютого 2025 року. За цей час вдалося зібрати майже 45 мільйонів гривень. Попереду ще багато важливого: сучасні дрони, засоби РЕБ та інше спорядження, яке допоможе нашим захисникам у боротьбі з ворогом.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 546 АЗК - 462 власних і 84 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.
У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #ukrnafta #укрнафта

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