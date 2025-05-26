Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
20:02 26.05.2025

137-й конвой: Порошенко везе на фронт дрони на оптоволокні і детектори "Аспірин"

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137-й конвой: Порошенко везе на фронт дрони на оптоволокні і детектори "Аспірин"
Фото: https://eurosolidarity.org/

Петро Порошенко везе на фронт 137-му від початку повномасштабного вторгнення партію техніки і дронів, йдеться в повідомленні на офіційному сайті "Євросолідарності" в середу.

"Протягом останніх трьох ночей кияни заново відчули на собі, що таке обстріли балістикою. Цього разу зачепило і родину мого доброго друга, керівника "5 каналу" Володимира Мжельського, будинок якого вщент зруйновано. На щастя, всі живі. На фронті такі трагедії відбуваються щодня, і це додає нам ще більше мотивації допомагати українським Збройним Силам", – пише Петро Порошенко у соцмережах. 

«Нині вони — єдина сила, що стримує російську навалу від швидкого просування вглиб нашої держави. Ми вирушаємо у 137 поїздку на фронт з новим вантажем, який точно потрапить у професійні руки наших воїнів», – зазначає пʼятий Президент. 

До списку техніки, яку закупили за запитом військових, входять FPV-дрони, зокрема і на оптоволокні, екскаватори, акумуляторна підстанція на базі Mercedes, вантажівка DAF з маніпулятором, системи купольного РЕБа, евакуаційні та штурмові квадроцикли, пересувні авторемонтні майстерні, командно-штабний комплекс, детектори дронів.

Порошенко розповів, що "у нас з’явилася новинка! Пам’ятаєте, як ми раділи "Ванільним Цукоркам», які виявляли дрони на підльоті до позицій? Наша команда змогла закупити нову розробку — детектори дронів "Аспірин", які можуть виявляти понад 250 частот та автоматично виявляє, чим саме супротивник атакує", – йдеться в повідомленні.

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"137 поїздок за три роки означає, що ми буваємо на фронті майже щотижня. Нас нічого не зупиняє: ані погодні умови, ані антиконституційні санкції, ані портновське ДБР, ані продажні суди, які під тиском Портнова переслідували воїнів. У них нічого не вийде — ми продовжимо боротися за Україну", – резюмує Порошенко. 

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Теги: #дрони #порошенко #аспірин

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