Слухачі Real Estate Business School в гостях у Alliance Novobud

Слухачі бізнес школи REBS завітали до Alliance Novobud: екскурсія та зустріч із CMO компанії

24 травня офіс продажів Alliance Novobud у Броварах став майданчиком для знайомства з практикою для слухачів Real Estate Business School від Міжнародного Інституту Бізнесу (МІБ). Учасники навчальної програми мали змогу побачити, як працює один із провідних девелоперів країни зсередини.

Гостей приймали команда офісу продажів та Ірина Міхальова, директорка з маркетингу (CMO) Alliance Novobud, яка є однією з викладачок курсу школи. Після знайомства з роботою відділу продажів відбулася екскурсія житловими комплексами компанії, які наразі будуються у Броварах.

«Ділитися досвідом та власними висновками з тими, хто прагне до нових знань та можливостей, — надзвичайно важливо та приємно, — зазначила Ірина Міхальова. — Адже саме ці люди формуватимуть ринок нерухомості в майбутньому. Для мене велика честь бути серед викладачів Real Estate Business School. Вдячна за можливість долучатися до освітнього процесу та бути частиною професійного зростання нової генерації девелоперів».

Alliance Novobud уже не вперше відкриває двері для тих, хто прагне розвиватися у сфері нерухомості. Ми переконані: якісний девелопмент починається з якісної освіти, діалогу та обміну досвідом.