ПУМБ – лідер за обсягом онлайн кредитування підприємців з початку 2025 року

ПУМБ (Перший Український Міжнародний Банк), за даними SME Banking Agency, з початку 2025 року став лідером онлайн-кредитування підприємців.

З початку року ПУМБ видав кредитів для ФОП на загальну суму понад 1,2 млрд грн. Більше 3-х тисяч підприємців скористалися можливістю залучити кошти на розвиток свого бізнесу.

Весь процес – від заявки до отримання коштів – проходить онлайн, просто та швидко. Та, головне, що банк надає великі суми фінансування відповідно до потреб бізнесу.

«Ми постійно і активно працюємо над тим, щоб полегшити підприємцям доступ до фінансових ресурсів задля підтримки та розвитку їхнього бізнесу. Серед наших нових рішень - запуск автоматизованого розрахунку лімітів кредитування для клієнтів ПУМБ. Це значить, що ФОП, котрий є вже нашим клієнтом, отримуватиме готове рішення щодо його персонального ліміту і зможе отримати кошти всього за 2 хвилини в мобільному застосунку. Що більше оборотів у ПУМБ – то частіше оновлення пропозицій для підприємця. Бути нашим клієнтом – не тільки зручно, але й вигідно», - зазначає Віктор Харковець, директор департаменту мікрокредитування ПУМБ.

Варто зазначити, що кредитування онлайн стає дедалі більш популярним серед підприємців, насамперед через зручність та швидкість оформлення, вигідні умови та відсутність застави та поруки.

• Нагадаємо, позика "всеБІЗНЕС" може становити до 1,5 млн грн, терміном до трьох років, без застави та поруки.

• Рішення про схвалення кредиту приймається швидко – протягом декількох годин. Достатньо лише подати заявку через сайт.

• Оформлюється кредитний договір повністю дистанційно, у мобільному застосунку або інтернет-банкінгу ПУМБ Бізнес.

• Після оформлення онлайн-договору гроші надходять на рахунок ФОП та одразу стають доступними для використання.

• Також ПУМБ надає зручний сервіс щодо проведення платежів, використання кредитних коштів та обслуговування ФОП в цілому.

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) – є найбільшим українським універсальним банком з приватним капіталом, який 34 роки стабільно працює на банківському ринку України. Банку довіряють 149 тис. корпоративних клієнтів і понад 1,9 млн клієнтів – фізичних осіб. ПУМБ входить до переліку системно важливих для країни банків.

SME Banking Agency – міжнародна інформаційно-аналітична агенція з офісами в Лондоні, Відні та Києві, яка надає послуги банкам з дослідження ринку та стратегічного консалтингу в сегменті МСБ.