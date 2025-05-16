Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
12:45 16.05.2025

ОТП БАНК пропонує аграріям широкий вибір програм для забезпечення фінансових потреб у нинішніх умовах – П.Гузирь

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В умовах воєнного часу банківський сектор залишається основним джерелом залучення додаткового фінансування в АПК України, у тому числі для модернізації виробництва, оновлення парку с/г техніки та розвитку переробки. Про це розповів керівник альтернативних каналів продажів, Агро Фабрика, АТ «ОТП БАНК» Павло Гузирь під час міжнародної конференції Black Sea Grain. Kyiv – 2025, організованої компанією УкрАгроКонсалт.

У панельній дискусії «Гострі кути ти зигзаги в регулюванні аграрного експорту 2024-2026» експерт Банку взяв участь разом із заступником міністра аграрної політики та продовольства України Оксаною Осьмачко, головою представництва Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні Оленою Волошиною та представниками аграрного ринку.

«Безумовно банківський сектор займає лідерську позицію серед джерел додаткового фінансування для агросектору. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України торік банки профінансували український аграрний бізнес на 100 млрд грн. При цьому 52% було видано банками з іноземним капіталом. ОТП БАНК як один із лідерів фінансування аграріїв пропонує широкий вибір програм для бізнесу. Всі наші програми ми умовно поділяємо на два великих напрямки: поповнення оборотного капіталу та інвестиційне кредитування. Перший − дозволяє залучити кошти на поточні цілі, у тому числі для закупівлі засобів для проведення посівної, закупівлі зерна та іншої агросировини для трейдингу і переробки, експортно-імпортних операцій тощо. У межах цього напрямку Банк надає фінансування за умовами програми «Доступні кредити 5-7-9», стандартних ставок фінансування в гривні і валюті, партнерських компенсаційних програм, торгового факторингу та документарних операцій.  Другий напрям включає в себе програми для залучення фінансування на оновлення парку сільськогосподарської техніки, вантажного транспорту, модернізацію елеваторного обладнання, а також на розвиток переробних потужностей. Також ОТП БАНК є лідером серед банків по фінансування агровиробників під фінансові аграрні розписки. Наразі Банк бере активну участь у запровадженні нового фінансового інструменту – аграрних нот, які в Україні впроваджує IFC за підтримки Швейцарської Конфедерації», - сказав П. Гузирь.

Він додав, що українські аграрії все більше цікавляться банківськими програмами та активно залучають кредитування під різноманітні цілі. Зокрема, ОТП БАНК спостерігає зростання інтересу від бізнесу у залученні коштів в енергоефективні рішення, які забезпечують енергонезалежність підприємств. Банк реалізує спеціальну програму у межах якої кредитує бізнес для встановлення сонячних електростанцій, генераторів, когераційних установок та іншого енергоефективного обладнання. Ця програма також передбачає до 15% кешбеку від суми фінансування за підтримки Європейського Банку Реконструкції та Розвитку.

Разом з цим, ОТП БАНК надає фінансування строком до 7 років агропідприємствам на купівлю землі сільськогосподарського призначення. «Аграрії активно цікавляться цією кредитною програмою. Наразі Банк розглядає декілька десятків запитів від сільгосптоваровиробників, які прагнуть отримати фінансування для купівлі с/г землі в різних регіонів України», - зазначив П.Гузирь.

Він зауважив, що ОТП БАНК також є учасником державних програм підтримки агросектору, зокрема програми «Зроблено в Україні», яка передбачає до 25% компенсації вартості сільськогосподарської техніки від вітчизняного виробника. «Ця програма має шалений успіх серед українських аграріїв. Думаю, що її в будь-якому разі потрібно продовжувати та розширювати. «Зроблено в Україні» - це успішний приклад підтримки вітчизняного виробника з боку держави, адже це стимулює виробництво як сільськогосподарської продукції так і аграрної техніки та обладнання», - наголосив П.Гузирь.

Більше про програми фінансування агробізнесу від ОТП БАНК читайте у колонці Павла Гузиря для Agravery: https://agravery.com/uk/posts/author/show?slug=bankivske-kredituvanna-ak-osnovne-dzerelo-dla-zalucenna-dodatkovih-kostiv-v-agrosektor-v-umovah-vijni

Теги: #отп_банк #гузирь

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