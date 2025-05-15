Інтерфакс-Україна
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10:33 15.05.2025

ПУМБ збільшує кредитний ліміт до 300 000 грн для картки “ВСЕМОЖУ Online”

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ПУМБ системно покращує умови кредитної картки “ВСЕМОЖУ Online”. Відтепер максимальний кредитний ліміт для фізичних осіб становить 300 тисяч гривень. Це — одна з найвигідніших і найбільших пропозицій на українському ринку.

Оформити кредитну картку банку можна за декілька кліків — через мобільний застосунок ПУМБ, без надання довідок про доходи, навіть перебуваючи за кордоном і маючи іноземний номер телефону.

“ВСЕМОЖУ Online” від ПУМБ — пропонує:

  • Кредитний ліміт до 300 000 грн
     
  • Пільговий період до 62 днів — жодних відсотків, якщо повністю погасити заборгованість у визначений термін
     
  • Процентна ставка — 2,99% на місяць після завершення пільгового періоду
     
  • Є навіть кредитні канікули — можливість під час дії воєнного стану знизити комісію до 0,5% на 3 місяці
     

Кредитна картка ПУМБ — це справді зручно:

Миттєве оформлення — картку можна отримати всього за 5 хвилин у застосунку
 ✅ Гнучке керування лімітом — змінюйте суму кредитного ліміту самостійно, використовуючи його в усіх кредитних продуктах банку
 ✅ Сплачуйте частинами — без першого внеску, без переплат, до 24 місяців у понад 800 магазинах та маркетплейсах по всій Україні
 ✅ Кешбек до 20% — обирайте категорії або бренди, отримуйте більшу вигоду  при оплаті кредитними коштами
 

А ще — «Крамниці кешбеків» у застосунку, які надають доступ до понад 100 інтернет-магазинів із партнерським кешбеком до 50%, навіть за оплату готівкою або картками інших банків.

Ми підвищили максимальну суму кредитного ліміту до 300 тисяч гривень. При цьому ПУМБ залишається справді вигідним банком для клієнта — з низькими тарифами та всіма необхідними послугами, доступними у застосунку. Кредитна картка ВСЕМОЖУ Online стала зручним інструментом у житті наших клієнтів — коли користуватися грошима банку просто й вигідно”, — зазначає Дмитро Поліщук, заступник Голови Правління ПУМБ з роздрібного бізнесу.

ПУМБ — банк, тільки вигідний. Завантажуйте застосунок та переконайтесь самі!

Теги: #пумб

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