ПУМБ збільшує кредитний ліміт до 300 000 грн для картки “ВСЕМОЖУ Online”
ПУМБ системно покращує умови кредитної картки “ВСЕМОЖУ Online”. Відтепер максимальний кредитний ліміт для фізичних осіб становить 300 тисяч гривень. Це — одна з найвигідніших і найбільших пропозицій на українському ринку.
Оформити кредитну картку банку можна за декілька кліків — через мобільний застосунок ПУМБ, без надання довідок про доходи, навіть перебуваючи за кордоном і маючи іноземний номер телефону.
“ВСЕМОЖУ Online” від ПУМБ — пропонує:
- Кредитний ліміт до 300 000 грн
- Пільговий період до 62 днів — жодних відсотків, якщо повністю погасити заборгованість у визначений термін
- Процентна ставка — 2,99% на місяць після завершення пільгового періоду
- Є навіть кредитні канікули — можливість під час дії воєнного стану знизити комісію до 0,5% на 3 місяці
Кредитна картка ПУМБ — це справді зручно:
✅ Миттєве оформлення — картку можна отримати всього за 5 хвилин у застосунку
✅ Гнучке керування лімітом — змінюйте суму кредитного ліміту самостійно, використовуючи його в усіх кредитних продуктах банку
✅ Сплачуйте частинами — без першого внеску, без переплат, до 24 місяців у понад 800 магазинах та маркетплейсах по всій Україні
✅ Кешбек до 20% — обирайте категорії або бренди, отримуйте більшу вигоду при оплаті кредитними коштами
А ще — «Крамниці кешбеків» у застосунку, які надають доступ до понад 100 інтернет-магазинів із партнерським кешбеком до 50%, навіть за оплату готівкою або картками інших банків.
“Ми підвищили максимальну суму кредитного ліміту до 300 тисяч гривень. При цьому ПУМБ залишається справді вигідним банком для клієнта — з низькими тарифами та всіма необхідними послугами, доступними у застосунку. Кредитна картка ВСЕМОЖУ Online стала зручним інструментом у житті наших клієнтів — коли користуватися грошима банку просто й вигідно”, — зазначає Дмитро Поліщук, заступник Голови Правління ПУМБ з роздрібного бізнесу.
ПУМБ — банк, тільки вигідний. Завантажуйте застосунок та переконайтесь самі!