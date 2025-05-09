Підтримка на кожному етапі: як «Укрнафта» будує роботу з ветеранами та ветеранками

Ветеранська політика – один зі стратегічних пріоритетів «Укрнафти» Компанія будує системну програму підтримки ветеранів та військових з перспективою на роки вперед.

На полях Veterans Reintegration Conference директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький розказав про практичний досвід Укрнафта в реінтеграції захисників та захисниць у робоче середовище.

«Загалом компанія передала майже 3 млрд грн на потреби військових. На озброєння, бронетехніку, дрони, пікапи та інше обладнання, - зазначив Сергій Корецький. - З 20-тисячного колективу «Укрнафти» майже тисяча людей мобілізовані. 43 колеги, на жаль, загинули – вічна пам'ять та шана Героям. Понад 500 ветеранів повернулися на роботу. Тобто, компанія має великий досвід в цьому напрямку. А також – можливості та щире бажання допомагати. Потрібно завжди пам'ятати: бізнес має зробити усе, щоб наші захисники та захисниці почуватися комфортно в робочому середовищі. Дякую Європейському банку реконструкції та розвитку, Міністерству у справах ветеранів України, Міністерству економіки України та Korn Ferry, що привертаєте увагу до важливої теми. Дякую колегам, які створюють простір, адаптований для ветеранів та ветеранок».

Основний принцип «Укрнафти» – це підтримка ветеранів та військовослужбовців на кожному етапі. Зарплатня сплачується за замовчуванням. Компанія опікується мобілізованими колегами та їхніми сім'ями: юридична, психологічна, реабілітаційна підтримка. Допомагає підшефним підрозділам. Фактично, виконує роль патронатної служби.

Ветерани «Укрнафти» отримують можливість, за потреби, пройти перенавчання.

Для ветеранських бізнесів компанія пропонує можливість стати на полиці в мережі UKRNAFTA – найбільшій монобрендовій мережі автозаправних комплексів України.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 546 АЗК - 462 власних і 84 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.