Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
16:19 30.04.2025

ПУМБ — вигідне рішення для міжнародних платежів і обміну валют

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ПУМБ створив застосунок, який дозволяє вирішити найважливіші фінансові завдання клієнта у кілька кліків. Простий та зрозумілий інтерфейс, надійність і зручність — усе, що потрібно для повного контролю над своїми фінансами. І не важливо, де ви знаходитесь — в Україні чи за її межами, ПУМБ завжди з вами.

Усе необхідне для міжнародних переказів у застосунку:

ПУМБ надає можливість приймати й відправляти міжнародні перекази через застосунок, об’єднавши всі зручні сервіси в одному місці.

Клієнти можуть:

  • Отримувати кошти через 7 популярних систем переказів: Western Union, MoneyGram, Ria, IntelExpress, TransferGo, PrivatMoney, Payoneer.
  • Здійснювати SWIFT-перекази за кордон для навчання, лікування, сплати аліментів або підтримки ЗСУ.
  • SWIFT-перекази по Україні на такі цілі як переказ собі в інший український банк, допомога родичам в інший український банк
  • Можливість надсилати SWIFT-перекази за участі гривневого рахунку за кордон.

 Для зручного онлайн-зарахування (TransferGo, Ria Bank Deposit) достатньо просто поділитися реквізитами своєї картки або рахунку з відправником — та очікуйте зарахування.

Як це працює?

  1. Відкрийте застосунок ПУМБ
  2. Оберіть розділ «Платежі»
  3. Натисніть «Міжнародні перекази»
  4. Дотримуйтесь простих підказок

 Вигідний обмін валют з додатковими можливостями

Новий «Валютний простір» у застосунку ПУМБ — це цілий набір функцій для обміну, контролю та зберігання валюти. І все це — з комфортом мобільного застосунку.

Що ви отримуєте:

  • Безготівковий обмін валюти до 50 000 грн на місяць відповідно до правил НБУ
  • Знижку 0.05 грн на купівлю валюти (USD або EUR) — за регулярні операції з купівлею валюти від 5000 грн на 2 місяці
  • Замовлення валюти готівкою (до 8 000 USD/EUR) з отриманням у зручний день
  • Моніторинг курсу в реальному часі + графіки змін курсу
  • Заявка на обмін валют за бажаним курсом-  — подаєте заявку й очікуєте виконання коли курс досягне необхідної позначки.
  • Сповіщення про зміну курсу у застосунку або відділенні
  • Різноманіття валют — USD, EUR, PLN, GBP.

Це — максимум гнучкості та надійності, при цьому мінімум стресу для тих, хто працює, подорожує або навчається за кордоном.

 Встановіть застосунок ПУМБ та переконайтесь, що міжнародні перекази та обмін валют можуть бути простими й вигідними!

Теги: #пумб

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