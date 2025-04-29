Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
18:34 29.04.2025

Глобальне лідерство означає підтримку України -  Порошенко на Конгресі ЄНП

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Глобальне лідерство означає підтримку України -  Порошенко на Конгресі ЄНП
Фото: https://eurosolidarity.org/

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час виступу на Конгресі Європейської народної партії у Валенсії закликав Євросоюз до потужної підтримки України.

"Глобальне лідерство Вільного світу випробовується війною в Україні. Пріоритетом № 1 є встановлення надійного та тривалого миру. Нам потрібен справедливий мир, а не просто мир. І це не має бути будь-якою ціною. Нам потрібен "мир через силу", а не "мир через бізнес". Не може бути миру шляхом капітуляції і умиротворення агресора", – сказав Петро Порошенко.

"Багато хто сьогодні говорить про Крим. Нам нема про що говорити. Крим – це Україна. Для мене це символ і фундаментальна опора міжнародного права та безпеки", – наголосив лідер опозиції. Він заявив, що існує потреба в сильному європейському консенсусі щодо політики невизнання незаконної анексії Криму, окупації Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, і закликав партії родини ЄНП домагатися від національних парламентів ухвалення відповідних резолюцій про невизнання.

Порошенко також закликав використати наступні 3 роки для посилення політичної, економічної та військової стійкості континенту. "Треба бути готовим до будь-якого сценарію. У цьому складному геополітичному середовищі наша єдність і спільна позиція є єдиною гарантією успіху", – зазначив Порошенко.

Порошенко закликав ЄНП стати промоутером розгортання західного військового контингенту в Україні в рамках "коаліції охочих" як стримування для стійкої безпекової ситуації.

Порошенко також закликав партії ЄНП забезпечити ефективний режим санкцій ЄС проти росії до досягнення справедливого та довгострокового миру в Україні і не повертатися до звичного ведення справ із росією. Задля зміцнення оборони треба домагатися військової допомоги Україні в розмірі 0,25% ВВП, – вважає п’ятий президент.

"Просування переговорів з Україною про вступ до ЄС, безсумнівно, на основі цінностей — я закликаю ЄНП наполягати на відкритті переговорних кластерів зараз. Забезпечення демократії та верховенства права в Україні під час і після війни — я б закликав вас надіслати рішучий сигнал і спонукати українську владу консолідувати політичну єдність, верховенство права, багатопартійний плюралізм і права опозиції в Україні, припинити політичні переслідування та незаконне застосування санкцій проти опонентів", – сказав Порошенко.

"ЄНП має лідирувати у створенні такого європейського консенсусу, в тому числі шляхом ухвалення сильної та амбітної Резолюції Конгресу про підтримку України", – резюмував Петро Порошенко.

 

Теги: #валенсія #єнп #конгрес #порошенко #європейська_солідарність #євросоюз

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