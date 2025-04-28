18:03 28.04.2025
До уваги передплатників агентства "Інтерфакс-Україна"
Шановні передплатники та читачі агентства "Інтерфакс-Україна".
Тимчасово стрічки новин та "Термінал" не працюють з технічної причини, тому на період збою агентство відкриває стрічки новин та публікуватиме їх всі на сайті.
Попередньо проблема пов’язана з відключенням електроенергії у датацентрі в Європі, який частково обслуговує агентство.
Агентство "Інтерфакс-Україна" приносить вибачення передплатникам та читачам та докладає максимальних зусиль до якнайскорішого відновлення повноцінної роботи.