Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
18:03 28.04.2025

До уваги передплатників агентства "Інтерфакс-Україна"

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Шановні передплатники та читачі агентства "Інтерфакс-Україна".

Тимчасово стрічки новин та "Термінал" не працюють з технічної причини, тому на період збою агентство відкриває стрічки новин та публікуватиме їх всі на сайті.

Попередньо проблема пов’язана з відключенням електроенергії у датацентрі в Європі, який частково обслуговує агентство.

Агентство "Інтерфакс-Україна" приносить вибачення передплатникам та читачам та докладає максимальних зусиль до якнайскорішого відновлення повноцінної роботи.

Теги: #інтерфакс_україна

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