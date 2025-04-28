До уваги передплатників агентства "Інтерфакс-Україна"

Шановні передплатники та читачі агентства "Інтерфакс-Україна".

Тимчасово стрічки новин та "Термінал" не працюють з технічної причини, тому на період збою агентство відкриває стрічки новин та публікуватиме їх всі на сайті.

Попередньо проблема пов’язана з відключенням електроенергії у датацентрі в Європі, який частково обслуговує агентство.

Агентство "Інтерфакс-Україна" приносить вибачення передплатникам та читачам та докладає максимальних зусиль до якнайскорішого відновлення повноцінної роботи.