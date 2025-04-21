Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
20:29 21.04.2025

Порошенко передав військовим ще три комплекси протидії технічним розвідкам

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Петро Порошенко передав три комплекси протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі СВ" військовим, які виконують бойові задачі на різних напрямках фронту. 

"Оскільки позитивні чутки про "Ай-Петрі" вже розлетілися військом, то маємо великий попит на виготовлення. У черзі десятки підрозділів — десантники, штурмові бригади, ССО, Військово-морські сили та Національна гвардія. Сьогодні до нас завітали друзі зі спецпідрозділу, який ми з міркувань безпеки не називаємо, але саме ці воїни відповідатимуть за захист інфраструктури та портів на Півдні України. Приїхали хлопці за нашими комплексами ПДТР "Ай-Петрі", – зазначив екс-президент у соцмережі Фейсбук.  

"Новенькі комплекси вже за традицією також отримує підрозділ ПДТР, який щоденно працює на "Ай-Петрі" на різних напрямках. Попри антиконституційні санкції, наша команда і не думає згортати програми, а навпаки розширює виробництво. Днями запустили проєкт із захисту прифронтових міст від дронів-розвідників та КАБів, а цей тиждень розпочинаємо з нової передачі техніки", – говорить Порошенко. 

Раніше Петро Порошенко передав комплекси "Ай-Петрі СВ" для захисту від ворожих дронів-розвідників Сумам та Кривому Рогу. Він зазначив, що перед ударами балістикою ворог зазвичай проводить аеророзвідку дронами, також безпілотники передають дані про наслідки уражень, тому боротьба із російськими БПЛА – це частина заходів протиповітряної оборони.

"Наша мета — захистити кожне українське місто, насамперед прифронтові. Кожному терористичному удару передують російські розвідувальні дрони. Саме тому ми запропонували місцевій владі передати комплекси ПДТР "Ай-Петрі", щоб прикрити місто від ворожих ракет. Військові називають "Ай-Петрі" "вбивцями КАБів", тому що вони найкраще показали себе як зброя проти авіабомб та розвідувальних БПЛА", – сказав Порошенко під час поїздки до Сум. 

Починаючи з осені 2023 року, Петро Порошенко інвестував понад 200 мільйонів гривень у виробництво унікальних систем протидії засобам технічної розвідки "Ай-Петрі СВ", які успішно пройшли випробування та вже використовуються у Збройних Силах, прикриваючи тисячу кілометрів лінії боєзіткнення. Держава довгий час не виділяла фінансування на цю програму. У березні 2025 року Порошенко повідомив про контракт з Міністерством оборони.

"За півтора року, коли комплекси "Ай-Петрі" постачає на фронт наша команда, у їх виробництво та виготовлення не було вкладено жодної державної копійки. Нарешті до Міноборони, Агенції оборонних закупівель дійшов голос Генштабу, командирів бригад, які підтверджують ефективність комплексу. Водночас ми продовжимо виробництво і постачання власним коштом", – повідомив Петро Порошенко.

Загалом Порошенко вже передав у війська більше ста комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі СВ".

"За цей час ми змогли закрити тисячу кілометрів фронту та врятувати чимало життів. Є чим пишатися, але попереду ще дуже багато роботи", – резюмує лідер "Євросолідарності".

 

Теги: #зсу #айпетрісв #євросолідарність #порошенко

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