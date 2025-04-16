Великодні забави з Alliance Novobud: як це було

Фото: Alliance_16

Минулої суботи площа перед офісом продажу Alliance Novobud у Броварах перетворилася на справжню казкову локацію для святкування Великодня! На наші Великодні забави завітало багато сімей з дітками – і кожен знайшов для себе щось особливе.

Малеча з захопленням гралася з аніматорами, стрибала, сміялася та змагалася у веселих конкурсах. Старші дітки із задоволенням занурилися у творчий процес — вони розписували писанки у незвичних техніках та створювали незвичні підставки для крашанок на пам’ять. А поки діти були зайняті розвагами, батьки насолоджувалися ароматними гарячими напоями та смачними солодощами.

Особливим моментом свята стало диво-шоу, яке захопило увагу і дітей, і дорослих. Магічна атмосфера, несподівані трюки й море здивованих очей — а у фіналі на гостей чекав головний сюрприз — поява живого Великоднього кролика!

Дякуємо всім, хто розділив із нами цей день. Було тепло, душевно і по-сімейному затишно. До нових зустрічей на наступних святкових подіях від Alliance Novobud!

Більше світлин шукайте за посиланням: https://gallera.io/g/2776-viktoriya-golovcenko/298519-alliance-novobud-brovari