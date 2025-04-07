Не просто скіни. Ініціатива від ПУМБ для допомоги пораненим військовим



Тепер клієнти ПУМБ можуть змінювати вигляд власної картки і одночасно допомагати пораненим військовим. За кожне перше завантаження клієнтом нового скіну з проєкту «Ми однієї крові» – щомісяця ПУМБ генерує 5 грн на доставку крові. Нова соціальна ініціатива від банку доступна всім клієнтам. Долучитися до благодійності, перетворивши вигляд своєї картки на донат, можна за кілька кліків.

Підтримати ініціативу просто:

Завантажуйте скін із колекції «Ми однієї крові» у мобільному застосунку ПУМБ. За кожне перше завантаження скіну з благодійної колекції банк спрямовує 5 грн на доставку крові для поранених військових. Щомісяця можна змінювати скіни з благодійної колекції – де кожне нове встановлення генерує новий персональний донат у 5 грн.Наприклад, якщо клієнт встановив 3 унікальні скіни з благодійної колекції за 3 місяці - банк зробив донат у 15 грн. Відстежуйте загальну суму зібраних коштів на сторінці проєкту «Ми однієї крові».

Як це працює:

Партнер банку ДонорUA організовує перевезення донорської крові до прифронтових лікарень та стабілізаційних пунктів. Одна поїздка спеціального автобуса, обладнаного холодильними камерами, коштує близько 50 тисяч грн. Якщо 10 тисяч клієнтів ПУМБ встановлять благодійний скін – це буде відправка такого автобуса, яка допоможе врятувати близько 1,5 тисячі життів у прифронтових районах. Більше встановлених скінів – більше допомоги!

Скіни «Ми однієї крові» – соціальна місія у кожному дизайні

Колекція "Ми однієї крові" – це не просто яскраві дизайни, а історії, які відображають українську культуру, силу та єдність:

"Любов варта всього" – автограф та мінімалістичні лінії від Сергія Жадана.

"Пташка" – символ свободи у стилі традиційних візерунків.

"Борщ: Перемога смаку" – культурна спадщина України в сучасному виконанні.

"Квіти-ендеміки" – нагадування про природу, яку ми захищаємо.

"Наша воля" – присвята тим, хто тримає фронт.

Колекція постійно оновлюватиметься, а значить в кожного клієнта буде можливість збільшити розмір донату від банку – просто встановлюючи собі скіни.

ПУМБ – більше ніж просто вигідний банк

З моменту повномасштабного вторгнення ПУМБ спрямував на потреби ЗСУ та соціальні ініціативи понад 829 млн грн. Ініціатива «Не просто скіни» – це черговий крок корпоративної соціальної відповідальності, що поєднує цифрові фінансові рішення із реальною допомогою українцям завдяки проєкту «Ми однієї крові».

Більше добрих справ – більше подарунків

ПУМБ дякуватиме подарунками учасникам, які підтримують ініціативу. Щомісяця три людини, які встановлять собі скіни із колекції «Ми однієї крові» отримають ексклюзивний мерч – футболки, шопери, лонгсліви або новинки Lifesaving Merch. Умови розіграшу [1] тут.

Доступні додаткові тематичні скіни

Крім благодійної колекції клієнтам банку також стануть доступні інші тематичні скіни:

"Де чиї гроші" – для тих, хто любить фінансовий порядок.

"Діалекти" – яскраві слова з різних куточків України.

«Мудрі гроші» – з елементами народної мудрості.

– з елементами народної мудрості. "Пумбозаври" – для креативних покупок зі своєю філософією.

Як змінити дизайн картки для Google Pay /Apple Pay:

Відкрийте застосунок ПУМБ.

На Головній виберіть картку і натисніть на неї.

Ще раз натисніть на картку, щоб перейти в деталі картки.

Натисніть на Дизайн картки для Google Pay /Apple Pay.

Виберіть вподобаний дизайн, натиснувши на нього.

Натисніть «Зберегти дизайн».

Оцініть вигляд нового дизайну картки у електронному гаманці.

Встановити скіни можна як на кредитну, так і на дебетову картку

Обирайте свій дизайн і допомагайте рятувати життя разом з ПУМБ!