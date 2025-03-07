Рекрутинг до лав ЗСУ набирає обертів в Україні: "Чоло і Тило" та інші проєкти

Українська армія не просто відбиває наступ росіян, але і розвивається та реформується. Яскравим прикладом цього є перехід на комплектування Збройних Сил України силами добровільного рекрутингу. Для реалізації цього проєкту в усіх видах (родах) військ і низці бригад створені рекрутингові підрозділи. Найчисленніший самостійний вид Збройних Сил України в цій структурі представляє 1-ий центр рекрутингу Сухопутних військ, який діє в Києві.

1-ий центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ – можливість обрати посаду та місце служби

Добровільний рекрутинг – це двосторонній рух переваг. ЗСУ поповняють свої ряди мотивованими бійцями, а рекрути - отримають можливість самостійно обрати посаду та бригаду для служби. Все це може зробити будь-який громадянин України, незалежно від місця перебування, так як заявку можна залишити онлайн на офіційному сайті центру https://lfrecruiting.com.ua/.

Такий підхід і глобальна загроза українській державності сприяє збільшенню кількості бажаючих долучитися до лав сил оборони України в геометричній прогресії. Фахівці центру, які є військовослужбовцями з бойовим досвідом, професійно підходять до своєї справи, враховують цивільний досвід рекрутів, їхні навички та вміння, щоб запропонувати оптимальну посаду в лавах сил оборони країни.

Проєкт «Контракт 18-24» - шанс для молоді змінити історію

Молоді люди віком до 25 років не підлягають мобілізації в Україні, але чимало з них прагнуть внести свою лепту в захист країни від окупантів. Міністерство оборони України пішло їм назустріч - запропонувало спеціальний контракт терміном на один рік з додатковою грошовою винагородою розміром в 1 млн гривень. Але це не основні його переваги.

Детальніше з усіма вас ознайомлять в 1-ому центрі рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, зателефонуйти до центру за номерами

0-800-503.696 або 097-902.30.89, чи просто залишити заявку на сайті https://lfrecruiting.com.ua/ і рекрутери Центру самі вийдуть з вами на зв'язок.

"Чоло і Тило" – проєкт, який допоможе рекруту зрозуміти, що його очікує в ЗСУ

1-й центр рекрутингу Сухопутних військ намагається максимально інформувати потенційних рекрутів щодо їхніх перспектив, не обмежуючися якимось рамками. Саме виходом за рамки можна назвати запуск абсолютно нового проєкту Центру – "Чоло і Тило", мета якого показати, шлях рекрута після потрапляння в обрані військові частини.

Уже незабаром зустрічайте перший випуск програми "Чоло і тило" з РУБпАК "Пегас" з 1 ОТБр на YouTube каналі 1-го центру рекрутингу. Але сьогодні ви можете дізнатися, хто з ведучих буде в тилу, а хто познайомиться з бойовою роботою.