Alliance Novobud на XI Національному форумі «Ринок нерухомості як сегмент економіки держави»

1 березня Ірина Міхальова, CMO Alliance Novobud, представила компанію на XI Національному форумі «Ринок нерухомості як сегмент економіки держави». Експертка взяла участь в дискусійні панелі на тему «Первинний ринок 2025: вектори розвитку та вплив на ціни».

Під час панелі була піднята ціла низка актуальних питань, зокрема, про динаміку цін на первинку. Представники забудовників в один голос сказали, що ціни зростають, підтвердила цей факт і Ірина Міхальова:

«Дійсно, ціни за 2024 рік зросли й будуть зростати й у 2025 році. Наприклад, у квітні в рамках наших будівельних проєктів заплановане чергове підвищення прайсів. Передумов для падіння вартості первинних квадратних метрів просто немає»

Також експертка відмітила факт повернення інвесторів, які вкладаються «на котловані».

«Минулого року гарні результати продажів на старті будівництва показав один із будинків броварського проєкту Krona Park II, а вже цієї весни ми очікуємо на зацікавленість таких інвесторів на старті 16, фінального, будинку житлового комплексу «Лісовий квартал». Ми ще не оголошували про старт продажів, а потенційні покупці вже звертаються в офіс продажу. Тож спекулятивний попит повертається»

Щодо продажів нерухомості бізнес-класу, пані Ірина зазначила, що попри нестабільну ситуацію та напружене інформаційне тло, запити на продукт є і, що цікаво, часто з боку іноземців. Ба більше, вони не просто записуються на перегляди об’єктів, а й купують.

Майбутнє ж, як вважає експертка, за нерухомістю комфорт та комфорт+ класу. Це обумовлено внутрішніми міграційними процесами, наявністю якісних пропозицій в цьому класі, особливо в передмісті — де, до того ж ще й доступніші ціни, бажанням покупців організувати безпечний та якісний комфорт своїм родинам.

Серед вагомих чинників на успішне майбутнє ринку первинної нерухомості Ірина Міхальова назвала: збільшення фінансування державної іпотечної програми «єОселя», підтримка з боку держави шляхом надання забудовникам доступу до кредитних програм, зменшення податкового навантаження тощо.

Організатор заходу: Спілка фахівців з нерухомого майна України. Форум покликаний об’єднати професіоналів ринку нерухомості, представників бізнесу, державного сектору та експертів для аналізу поточного стану ринку, обговорення перспектив його розвитку в контексті економіки України та пошуку нових ефективних рішень.