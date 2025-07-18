Інтерфакс-Україна
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12:30 18.07.2025

Alliance Novobud у трійці лідерів забудовників столичного передмістя за підсумками 2024 року

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Alliance Novobud у трійці лідерів забудовників столичного передмістя за підсумками 2024 року

Компанія Alliance Novobud визнана однією з найкращих у сегменті столичного передмістя за результатами щорічного рейтингу девелоперів, який склав портал Minfin. За підсумками 2024 року девелопер впевнено зайняв 3-тє місце серед забудовників передмість Київської області, довівши стабільність, надійність і високий темп розвитку навіть в умовах турбулентного ринку.

Цьогоріч редакція дещо оновила методику складання рейтингу, додавши кілька важливих критеріїв, що дозволяють потенційним покупцям та інвесторам отримати глибше розуміння якості проєктів та надійності забудовників. Alliance Novobud продовжує тримати високу планку, щороку демонструючи стабільний розвиток і відповідальне ставлення до зобов’язань перед клієнтами.

«Забудовники передмістя мають перевагу — сьогодні вони можуть будувати швидше й більше. Але й вимоги до них зростають. Тепер недостатньо просто будувати квадратні метри. Перемагає той, хто створює якісний та продуманий життєвий простір», — наголосила Ірина Міхальова, CMO Alliance Novobud.

Alliance Novobud будує не просто квадратні метри, а передусім — осмислені простори для життя. Дякуємо клієнтам та партнерам за довіру! Попереду — ще більше важливих кроків і нових проєктів.

Теги: #alliance_novobud #ірина_міхальова #minfin

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