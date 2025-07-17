Бронювання квартир у фінальному будинку житлового комплексу «Лісовий квартал» стартувало!

Девелопер Alliance Novobud відкриває новий етап історії легендарного житлового комплексу «Лісовий квартал» — стартувало приймання перших заявок на придбання квартир у фінальному будинку.

Будівельні роботи вже активно ведуться: завершене влаштування пальового поля, виконані 100% буроін’єкційних паль, завершене бетонування фундаментної плити секції №2.2, а також тривають роботи з армування та бетонування стін підвалу. Паралельно готуються до влаштування фундаментної плити секції №1 і вже змонтовані два баштові крани.

Фінальний будинок житлового комплексу «Лісовий квартал», що у Броварах, — це 3 секції зі змінною поверховістю, 567 квартир з продуманими та зручними плануваннями, власна прибудинкова територія з двома наземними паркінгами, дитячим майданчиком та дизайнерським озелененням.

Не втратьте можливість стати частиною легендарного «Лісового кварталу» в самому серці Броварів — забронюйте найкращі юніти за цінами, яких більше не буде! Ба більше, кожний чинний покупець може стати учасником особливої реферальної програми. За усіма деталями звертайтеся в офіс продажів: м. Бровари, вул. В. Чорновола, 8A, тел. +38 (044) 344-08-23.