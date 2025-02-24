Пресрелізи

13:44 24.02.2025

Три роки тому ми могли втратити державу, але ми обрали спротив та гідність - Порошенко

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П'ятий президент України (2014-2019), ексміністр закордонних справ (2009-2010), народний депутат України, лідер "Європейської солідарності"  Петро Порошенко у треті роковини початку повномасштабного вторгнення з трибуни Верховної Ради подякував усім, хто зі зброєю в руках став на захист держави – і 11 років тому, і 24 лютого 2022 року. Він наголосив: Україна за підтримки західних партнерів має виграти цю війну, а для цього потрібна єдність.  

"Я сьогодні буду говорити не про помилки, не про звіт і не про підготовку до війни. Для цього ще буде час, висновки будуть зроблені. Я сьогодні буду говорити слова подяки. Перш за все, подякувати кожному, хто взяв в руки зброю 11 років тому. Я хочу подякувати всім, хто взяв зброю три роки тому і не здриснув з Києва", – сказав Порошенко.

"Ми маємо пам’ятати кожного, хто загинув. Я хочу подякувати і вклонити голову перед їхніми матерями, батьками, перед дружинами, які втратили чоловіків, перед осиротілими дітьми", – сказав Порошенко.

"Я впевнений в тому, що ми маємо виграти цю війну. Виграти завдяки партнерству наших друзів по всьому світові і в Європі, зокрема", – зазначає лідер партії.

"Ми ризикували втратити державу, але ми обрали спротив, обрали гідність. Нашу історію написали військові, волонтери, благодійники", – сказав Петро Порошенко.

"Сьогодні той день, коли я хочу розповісти вам історію героїзму мого помічника, партійця Сергія Іконнікова, який загинув у свій 25-ий день народження. Людини, яка мала блискучу англійську, блискучу юридичну освіту. Він мріяв бути дипломатом. Пішов в армію в день, коли загинув інший мій друг Гліб Бабич, відомий поет, який воював у 10-й ОГШБр", – зазначив Порошенко.

"Зараз триває війна, попереду в нас складні виклики. Ми маємо об’єднатися, внутрішньою єдністю перемогти, виграти війну і прославити Україну", – сказав Петро Порошенко.

Теги: #європейська_солідарність #заява #порошенко #вторгнення

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