Про відкриття офісу 4-го Центру рекрутингу Сил територіальної оборони Збройних Сил України

Запрошуємо на відкриття офісу 4-го Центру рекрутингу Сил територіальної оборони Збройних Сил України, яке відбудеться в понеділок, 24 лютого.

Цей день обраний нами не випадково – адже саме три роки тому, 24 лютого 2022 року перші бригади Сил ТрО ЗС України прийняли бойове хрещення. Більшість військовослужбовців Сил ТрО до повномасштабного вторгнення були цивільними, і не мали жодного досвіду військової служби. Але вони не вагаючись стали на захист України та своїх домівок – часто в буквальному сенсі слова.

Під час відкриття у вас буде можливість в неформальній обстановці поспілкуватися з начальником 4-го Центру рекрутингу Сил ТрО, підполковником Петром Аврамічем, аналітиком 4-го Центру рекрутингу Сил ТрО, солдатом Олександром Мусієнком, начальником групи зв’язків із громадськістю відділу комунікацій Командування Сил ТрО, майором Тарасом Березовцем та військовослужбовцем комунікаційного підрозділу Командування Сил ТрО (ТРО Медіа), молодшим сержантом Ахтемом Сеїтаблаєвим.

Ви зможете дізнатися про роль і внесок військовослужбовців Сил ТрО в перші дні боїв з російськими агресорами (і це не тільки Київ та Харків!), найвідоміші бої та операції, в яких брали участь бійці Сил ТрО (спойлер – славнозвісне “Гадяцьке сафарі” – це теж ТрО!), які зміни сталися в підрозділах Сил ТрО за останні три роки, нові підходи до комплектування підрозділів тероборони, кому в Силах ТрО потрібні кухарі, електрики та дизайнери, що змінилося в базовій загальновійськовій підготовці, про наші програми підтримки ветеранів та родин полонених та зниклих безвісти, та багато іншого!