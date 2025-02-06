Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
14:53 06.02.2025

Schneider Electric представляє інноваційні рішення для сталого розвитку та енергетики, засновані на штучному інтелекті

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Schneider Electric, провідний світовий експерт у галузі управління енергією та автоматизації, представив низку інноваційних рішень, спрямованих на вирішення актуальних питань енергетики та сталого розвитку з використанням штучного інтелекту. Новинки були презентовані на Міжнародній конференції з цифрової трансформації та сталого розвитку, що відбулася в Парижі.

Деякі рішення включали такі інновації:

EcoStruxure Energy Hub - інтелектуальна платформа управління енергією, що дає змогу компаніям відстежувати споживання ресурсів у режимі реального часу та оптимізувати їхнє використання для зниження вуглецевого сліду.

AI-Powered Grid Manager - система управління енергомережами, що використовує штучний інтелект для аналізу даних і предиктивного управління, що підвищує стійкість і надійність енергосистем.

Green Building Suite - програмне забезпечення для оптимізації роботи будівель, спрямоване на підвищення енергоефективності та зниження витрат на експлуатацію.

Система інтелектуальних зарядних станцій для електромобілів - рішення, що забезпечує інтеграцію зарядної інфраструктури з енергосистемами і підвищення ефективності використання поновлюваних джерел енергії.

Як зазначив генеральний директор Schneider Electric Україна Михайло Бубнов, ці технології незабаром будуть доступні і на українському ринку.

«Ми пишаємося, що наші рішення, презентовані на глобальній арені, в найближчому майбутньому стануть доступні українським клієнтам. Це дасть змогу впровадити передові технології для управління енергією та автоматизації, сприяючи сталому розвитку країни та підвищенню енергоефективності», - зазначив Михайло Бубнов.

Згідно з прогнозами компанії, використання таких рішень на українському ринку сприятиме поліпшенню управління енергоресурсами, зниженню витрат і переходу на більш екологічно чисті джерела енергії. Це особливо важливо в контексті поточних викликів, пов'язаних із глобальною енергетичною кризою та необхідністю адаптації до стандартів сталого розвитку.

Schneider Electric - світовий лідер у галузі управління енергією та автоматизації. Компанія розробляє інтегровані рішення для підвищення енергоефективності та сталого розвитку, сприяючи цифровій трансформації в різних галузях. З більш ніж 180-річною історією, Schneider Electric продовжує впроваджувати інновації, спрямовані на створення сталого майбутнього. Schneider Electric розпочала свою діяльність в Україні 1994 року, відкривши представництва в Києві, а потім у Донецьку, Миколаєві та Львові. У 2000 році було створено ТОВ «Шнейдер Електрик Україна» з комерційною структурою та складом, що дало змогу компанії зміцнити свою присутність на українському ринку та надавати клієнтам широкий спектр рішень у сфері управління енергією та автоматизації.

https://www.se.com/ua/uk/

 

 

 

Теги: #бубнов #schneider_electric #інновації #енергетика

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