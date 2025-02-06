Порошенко в Hudson Institute: нам потрібен мир через силу, бо мир через слабкість – це капітуляція

Петро Порошенко під час виступу у провідному аналітичному центрі Республіканської партії Hudson Institute у Вашингтоні заявив, що тільки мир через силу дасть сталу безпекову ситуацію у Європі та світі. Він закликав посилювати Україну зброєю, а для росії запровадити такі санкції, щоб вона не змогла продовжувати війну.

«Для цих переговорів Україна повинна бути сильною. Це був би мир через силу. Тому що мир через слабкість як називається? Капітуляція. Це була б не тільки поразка України, не тільки поразка українського народу, це була б поразка Сполучених Штатів», – наголосив Порошенко.

«Ми повинні припинити втрачати людей. Тому ми повинні діяти сильно, ефективно і швидко. Ми повинні припинити втрачати території. І ми повинні припинити втрачати час. Це моє послання до наших американських партнерів, щоб ми діяли рішуче, сильно та ефективно», – сказав лідер "Євросолідарності".

«Пункт номер один – санкції. Санкції як урізання можливості путіна фінансувати війну. Єдина мета санкцій – це зменшення виручки від російського експорту. Зниження російського експорту від 600 мільярдів до 200 мільярдів. Це посадить путіна за стіл переговорів», – вважає Порошенко.

«Уоли ми припинимо транзит російської нафти, коли ми зупинимо тіньовий флот, коли ми припинимо пропускати російське вугілля, російський ліс, коли ми припинимо купувати російські елементи ядерної енергетики, це буде економічна катастрофа в росії. Це буде падіння ВВП. Це однозначно буде додаткова девальвація російського рубля. Це було б зниження соціальних стандартів. Але головне, це була б відсутність можливості росії фінансувати війну», – вважає Порошенко.

«Пункт другий – це зброя, в тому числі протиповітряна оборона, у тому числі ракети великої дальності», – зазначає Порошенко.

«Пункт номер три: перевести економіку на військові рейки. Як так може бути, що Північна Корея та росія виробляють більше артилерійських снарядів, ніж весь Вільний світ разом? Як це може бути, що ми, українці, отримуємо з початку війни шість мільйонів одиниць артилерії, а росія – дев’ять мільйонів? Тому що вони переводять економіку на військові рейки. А ми – ні», – зауважив Порошенко.

Він також закликав західних партнерів інвестувати в оборонну промисловість України: «нам потрібно розробити нові типи зброї. Коли я кажу, що це інша війна, це означає, що ми можемо знищити російський танк за 4 мільйони доларів українськими дронами FPV за 300 доларів. Раніше такого не було. Це не лише інвестиції в безпеку, адже це стало дешевше, швидше та ефективніше. Це також обмін технологіями, оскільки всі технології, які ми досягли та створили, мали б негайний доступ для збройних сил армії, яка їх фінансувала. Мені дуже подобається такий спосіб співпраці», – говорить Петро Порошенко.

Він також наголосив, що єдиною ефективною гарантією безпеки є членство України в НАТО. «Неможлива стабільна безпекова ситуація на континенті без членства України в НАТО. Для тих, хто рахує гроші платників податків, це найдешевший варіант. Після того, як путін зруйнував всю післявоєнну систему безпеки, засновану на Раді безпеки ООН, це єдиний надійний варіант. Будь ласка, не дозволяйте путіну вас шантажувати. Це єдиний інструмент, як ми можемо зупинити путіна, Іран, Північну Корею і цю «вісь диявола», – закликав Петро Порошенко.