Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
17:29 05.02.2025

Фінансування авто з пробігом під замовлення з США та Європи – з ОТП БАНК це можливо

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АТ «ОТП БАНК» пропонує можливість оформити кредит на автомобіль з пробігом під замовлення з США, Європи та інших країн. Клієнт має змогу обрати будь-яку компанію, яка надає послуги з підбору та пригону машин з-за кордону, вибрати авто та звернутися до Банку за фінансуванням, розповів начальник відділу розвитку автомобільного кредитування ОТП БАНК Віталій Скоробогатий.

«Машина з пробігом з-за кордону є раціональним рішенням: доступна ціна, прозора історія, якісна комплектація, широкий асортимент моделей. Підтримка від ОТП БАНК дає змогу не тільки отримати бажаний автомобіль у найближчій перспективі, а ще й зберегти грошовий потік покупця, адже платити за авто щомісяця можна зручними частинами», - зазначив В.Скоробогатий.

Автомобіль під замовлення з Америки – це хороший варіант для досвідчених водіїв, які вирішили пересісти за кермо сучаснішого транспорту. Початківцям, що зазвичай у першу чергу орієнтуються на невисоку ціну, варто звернути увагу на машини з Європи. Клієнт, який купує авто під пригон, може зекономити до 20% від вартості машини у порівнянні з такою самою, яка вже є у наявності.

ОТП БАНК пропонує прозорі та прості умови фінансування та індивідуальний підхід до кожного. «Наші клієнти мають повну свободу у виборі, адже ми не виставляємо обмежень за станом, віком чи пробігом авто. Не вимагаємо заставу та обов’язкове страхування КАСКО. Водночас готові підтримати саме той варіант, який для себе обрав покупець», - додав Віталій Скоробогатий

Попит автолюбителів на машини з пробігом з-за кордону стабільно зростає. Так, за даними асоціації «УкрАвтопром», протягом 2024 року в Україні було зареєстровано понад 222 тисячі імпортованих легковиків. Найпопулярнішими серед ввезених вживаних транспортних засобів є бензинові авто, частка яких склала 47%. Друге місце посідають дизельні автомобілі (25%), третє – електромобілі (18%).

До ТОП-10 найпопулярніших моделей увійшли:
Volkswagen Golf
Renault Megane
Skoda Octavia
Volkswagen Passat
Volkswagen Tiguan
Nissan Leaf
Audi Q5
Nissan Rogue
Tesla Model 3
Mazda CX5 

Нагадаємо, ОТП БАНК пропонує від 10 000 до 1 000 000 грн  кредиту на авто з пробігом, в тому числі на електромобілі. Початковий внесок складає 10% від вартості транспортного засобу. Є фіксована процентна ставка на весь строк фінансування, водночас відсутні приховані платежі чи комісії. Термін кредитування - до 7 років.

Стати власником нової машини з автосалону за підтримки ОТП БАНК також реально. Банк готовий профінансувати до 2 мільйонів гривень. Вигідні та прозорі умови є й для тих, хто цікавиться покупкою у кредит мотоцикла.

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Якщо бажаєте розрахувати фінансування на автомобіль з пробігом якнайшвидше, бот допоможе вам за хвилину дізнатися свій персональний ліміт на авто.

 

Теги: #машини_з_пробігом #отп_банк

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