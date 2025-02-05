Розпочато прийом заявок на VII професійний дегустаційний конкурс Favorite Food&Drinks

Єдиний в Україні незалежний міжнародний професійний дегустаційний конкурс Favorite Food&Drinks оголошує про старт сьомого сезону. Конкурс продовжує свою місію з розвитку харчової індустрії через виявлення неупередженими професіоналами високоякісних харчових продуктів та забезпечення їхньої присутності на ринках ритейлу та ГоРеКа України.

Ключові дати проведення конкурсу:

Прийом заявок: до 25 лютого 2025 року

Професійні дегустації: 4-5 березня 2025 року

Урочиста церемонія нагородження: 1 квітня 2025 року

Дегустаційна комісія представлена компаніями: Укрметртестстандарт, Metro Cash&Carry, АТБ-Маркет, Rozetka, Auchan Україна, Novus, Епіцентр К, ФОРА, Еко-Маркет, КОЛО, VARUS, Близенько, Тайстра Груп, АЗК WOG, БРСМ-Нафта, КЛО, профільними ВУЗами та інш.

Кожного конкурсу склад професійної дегустаційної комісії оновлюється. До експертів вже приєдналися Анатолій Стаценко, головний технолог компанії Laska, та титулований шеф-кухар Тарас Шевченко. Їх багаторічний досвід у харчовій промисловості, ГоРеКа сприятиме ще більш фаховій та неупередженій оцінці дегустаційних зразків.

Переваги участі у конкурсі:

Професійна оцінка органолептичних показників продукції від незалежних експертів галузі

Можливість першої презентації нових продуктів фахівцям ринку

Отримання неупереджених відгуків від провідних експертів

Налагодження нових бізнес-контактів з представниками ритейлу та ГоРеКа

Додаткові можливості для виходу на міжнародні ринки

Підвищення впізнаваності бренду серед професійної спільноти і споживачів

"Презентації продуктів, можливість першими додати їх до асортиментного портфеля, тренування рецепторів дегустаторів і поповнення банку дескрипторів — усе це сприяє розвитку професійних навичок. Різноманіття дегустаційних зразків, представлених як українськими, так і імпортними виробниками, збагачує досвід дегустаторів, посилюючи та розвиваючи їхні дегустаційні навички” - підкреслює Олена Сініціна, засновниця і організаторка професійного дегустаційного конкурсу Favorite Food&Drinks, наголошуючи на ключових можливостях, які Оргкомітет пропонує для розвитку торговельних мереж.

“Удосконалення асортименту власних торгових марок, імпортної продукції та товарів власного виробництва є ключовим завданням. Зворотний зв'язок від професіоналів щодо якісних характеристик допомагає покращувати органолептичні властивості харчової продукції. Визнання високої якості незалежними експертами додає продуктам довіри. Розміщення відзнаки Favorite Food&Drinks виділяє продукцію на полицях магазинів і сприяє завоюванню прихильності споживачів," — додає Олена, наголошуючи на перевагах для постачальників.

Favorite Food&Drinks залишається провідною платформою для першої презентації та тестування як традиційних, так і нових, інноваційних харчових продуктів від крафтових і промислових виробників, імпортерів, представників торговельних мереж і ГоРеКа. Конкурс надає унікальну можливість отримати неупереджені відгуки від провідних експертів галузі.

До участі запрошуються юридичні особи, у тому числі ФОП та фермери, які виробляють та/або реалізують продовольчу продукцію, включаючи продукцію власного виробництва та власних торговельних марок, вироблену як в Україні, так і поза її межами. Оргкомітет підтримує ветеранський бізнес, крафтярів, фермерські господарства і виробників органічної продукції

Перемога в конкурсі надає право розміщувати зображення нагороди на пакуванні продукції та відкриває нові можливості для розвитку бізнесу. За словами минулорічних учасників, наявність нагород професійних конкурсів значно підвищує увагу до продукції на міжнародних торговельних виставках та сприяє налагодженню нових бізнес-контактів.

Церемонія Нагородження Favorite Food&Drinks, яка відбудеться 1 квітня, традиційно стане місцем для нетворкінгу з колегами та постачальниками. Ця подія створює бізнес-майданчик, який не лише об’єднує однодумців, що цінують високу якість харчової продукції, але і є платформою для старту, продовження та розширення співпраці.

Для участі у конкурсі необхідно:

Подати заявку та заключити договір до 25 лютого Надіслати зразки до 1 березня Отримати підтвердження реєстрації від організаційного комітету

Більше інформації:

Website: ffdu.com.ua

Facebook: facebook.com/favorite.food.drinks

Instagram: instagram.com/favorite_food_drinks

LinkedIn: linkedin.com/company/favorite-food-drinks

Інфопартнери конкурсу: Posteat, Mind.ua, The Page, Interfax Україна, delo.ua, Агропортал, Ділова Столиця, Депо, Перший Бізнесовий, Ukrainian Food Retail Alliance, marketer.ua, founder.ua, economist.com.ua, Марко Пак, 44.ua, Напої. Технології та Інновації, Харчові Технології, Logist.FM, Спілка молочних підприємств України, Спілка Борошномелів України, Оrganicinfo.ua, Quality Food Trade Program, Нафторинок, Worldexpo, Agroter.com.ua, Open4business, Experts Club

Міжнародний інформаційний партнер: Drinks+, Wine Travel Awards

Найкраще – до столу!