Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
17:00 03.02.2025

Експерти КБФ про перемовини та заяви Трампа, Келлога і путіна

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Експерти КБФ про перемовини та заяви Трампа, Келлога і путіна

Заяви Трампа, Келлога і путіна: схоже, йдуть закулісні переговори, де немає України і чіткої цілі й плану щодо умов завершення війни і засобів тиску на росію, заявляються експерти КБФ, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Президент Трамп вкотре заявив про переговори з Україною і рф окремо. Жодних свідчень про переговорний процес, де США та Україна виробляють спільну позицію із залученням ЄС, немає. На питання про контакт із росією чіткої відповіді не надано.

Заява спецпредставника президента США з питань України та росії Кіта Келлога (її слід вірно читати): вибори не після завершення війни, а вже, в тому числі після оголошення припинення вогню, – є категорично неприйнятною і резонує з заявою путіна про начебто нелегітимність Володимира Зеленського.

Посилання Келлога на проведення виборів під час війни не мають вагомих історичних прецедентів.

Візит Келлога до України двічі відкладався.

Результати самих заяв вже створюють напруження в суспільстві та посилають сигнал недовіри щодо української влади як громадянам України, так і союзникам.

путін своєю заявою демонструє небажання зупиняти війну, дає сигнал, начебто в українському парламенті є сили, готові до капітуляції, а також хоче втягнути Україну в вибори, які підірвуть єдність країни, дух військового командування і Збройних Сил.

На даному етапі оцінюємо ризики неприйнятних умов переговорного процесу на рівні 7 з 10, а продовження військових дій у наступні шість місяців – на рівні 9 з 10.

 

Теги: #ksf #яценюк #експерти #перемовини #мир #трамп #кбф

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