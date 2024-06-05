В Україні до кінця 2024 р. за підтримки держави можна встановити до 500 МВт СЕС - голова правління АСЕУ

До кінця 2024 року цілком реально встановити 400-500 МВт нових сонячних потужностей за умови підтримки з боку держави або її сприяння цьому процесу, вважає голова правління Асоціації сонячної енергетики України (АСЕУ) Владислав Соколовський.

"Досить важке питання - прогнозувати, але можемо досягти 400-500 МВт нових потужностей СЕС найближчими місяцями, якщо буде підтримка від держави, або, принаймні, вона не заважатиме. Тоді отримаємо максимальний результат", - сказав він на пресконференції щодо розвитку розподіленої генерації в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

Соколовський додав, що за два останні роки було побудовано щонайменше 390 МВт СЕС за зеленим тарифом, а також низку проєктів для власного споживання, потужність яких важко розрахувати.

"Вважаю, що до кінця року ми можемо домогтися такого ж результату", - зазначив він.

Водночас Соколовський припустив, що для допомоги бізнесу і населенню в розвитку нової генерації необхідно на базі регулятора створити відповідну групу або структурний підрозділ, що на регулярній основі займався би проблемами приєднання до мереж, які все ще є актуальними.

"Регулятор має можливості швидкого впливу на ситуацію, і це дуже допомогло б", - вважає голова правління АСЕУ.

Ще одним серйозним посилом для бізнесу він назвав погашення ДП "Гарантований покупець" заборгованості перед виробниками зеленої е/е, що становить близько 25 млрд грн.

"Бізнес спрямував би ці гроші в нові генеруючі потужності", - переконаний Соколовський.

Він також висловив підтримку ініціативам уряду щодо скасування ПДВ і ввізного мита на все енергообладнання, а також наголосив на необхідності забезпечення і бізнесу, і населення доступними кредитами для розвитку розподіленої генерації з низькою відсотковою ставкою і частковим покриттям тіла кредиту. Крім того, за його словами, треба допомогти бізнесу вирішити проблему дефіциту персоналу, необхідного для швидкого, протягом пів року, встановлення нових енергетичних потужностей.

За даними опитування компаній-членів АСЕУ, дефіцит персоналу в середньому становить близько 25%, а серед досвідчених монтажників віком від 35-35 років він сягає 30-35%, що, на думку Соколовського, є критичним.

Загалом сонячну генерацію він назвав швидким рішенням для бізнесу в забезпеченні своєї енергонезалежності.

"Як ми бачимо, бізнес зараз встановлює СЕС разом з акумуляторами, і не тільки для власного споживання, а й іде шляхом активного споживача, продаючи надлишки е/е в мережу", - описав ситуацію Соколовський.

Він також наголосив, що сьогодні робота СЕС дає змогу атомним блокам проводити ремонтну кампанію.