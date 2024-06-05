Пресконференції

16:35 05.06.2024

"Кліар Енерджі" до кінця року має намір встановити газопоршневу генерацію на 80 МВт - голова наглядової ради

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"Кліар Енерджі" до кінця року має намір встановити газопоршневу генерацію на 80 МВт - голова наглядової ради

Група компаній "Кліар Енерджі", що займається будівництвом та експлуатацією біо-ТЕС, ВЕС, СЕС, станцій дегазації сміттєвих полігонів, розраховує до кінця цього року реалізувати кілька проєктів газопоршневих установок загальною потужністю 80 МВт, повідомив голова наглядової ради групи Петро Багрій.

"Ми більш активно починаємо розвивати напрям газопоршневих машин. Сподіваємося, що до кінця цього року приблизно 80 МВт розподіленої генерації зможемо встановити. Щодня відбувається відвантаження машин, інсталяція, навчання персоналу", - сказав він на пресконференції щодо розвитку розподіленої генерації в агентстві "Інтерфакс-Україна" в Києві в середу.

Багрій додав, що освоювати цей напрям дає змогу досвід роботи компанії з біогазом і досвід експлуатації газопоршневих машин, що працюють на біогазі. "Ми навчилися їх експлуатувати, отримали досвід, підготували команду і зараз намагаємося відповідати на чергові виклики перед енергетикою", - пояснив він.

Водночас голова наглядової ради акцентував: "Це питання не бізнесу, а виживання країни".

За його словами, бізнес потребує підтримки, тим паче що він готовий будувати генерацію не тільки для власних потреб, а й для продажу в мережу.

Водночас Багрій припустив, що темпи забезпечення резервними генпотужностями державного і комунального сектора необхідно прискорювати.

Як повідомлялося, під час пресконференції Багрій зазначив, що "Кліар Енерджі" так і не вдалося запустити в роботу свої ТЕС на біомасі 22 МВт, зупинені в середині зими через відсутність рентабельності виробництва е/е внаслідок дорогого пального. Він додав, що загалом із цієї причини в країні простоюють 54 МВт станцій на деревній трісці, й висловив думку про необхідність шукати рішення щодо забезпечення таких станцій пальним, ціну на яке регулює Держлісагентство.

 

Теги: #генерація #газопоршнева

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