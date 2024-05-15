Дві третини українців хочуть від держави поліпшення своєї поінформованості, майже три чверті - за військово-патріотичне виховання в садочках і школах - соцопитування

Більшість українців назвали пріоритетними поліпшення своєї поінформованості (66%) і патріотичне виховання (61%) у проваджуваній державній інформаційній політиці, свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного 21-27 березня Центром Разумкова та представленого на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

Лише 16% наголосили на важливості виготовлення відповідних розважальних програм, при цьому низьку пріоритетність таких програм відзначили 41,2% опитаних.

Абсолютна більшість опитаних (73%) вважають військово-патріотичне виховання в дошкільних установах і навчальних закладах доцільним, 16% - ні.

Опитування проводилося серед 2020 повнолітніх респондентів з усіх підконтрольних регіонів України, де не тривають бойові дії, за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на завершальному етапі. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.