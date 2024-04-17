Мережа лабораторій "Ескулаб" виконує свої зобов'язання, але конфлікт між власниками зриває плани розвитку компанії

Мережа лабораторій "Ескулаб" виконує свої зобов'язання, але конфлікт між власниками поставив під загрозу зриву плани розвитку мережі, повідомила медична директорка компанії "Ескулаб" Наталія Когут.

"Ті зобов'язання, які ми взяли на себе у 2024 році, ми виконуємо в частині проведення досліджень на всі 100%. Але те, що пов'язано з питанням взаємодії між співзасновниками компанії, на жаль, призупинило динамічне зростання мережі", - сказала вона на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Наталя Когут повідомила, що компанія у 2024 році планувала відкрити 25 відділень у Києві та Львівській області й розпочати експансію до центральних та східних регіонів України.

"Такі можливості у нас справді були. Ми вже відкрили три лабораторії поза Львовом і Києвом, але, на жаль, наразі у нас такої можливості немає", - сказала вона.

Наталія Когут також зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення мережа пройшла акредитацію якості системи менеджменту. Водночас "Ескулаб" щодня надає медпослуги з лабораторних досліджень понад 5 000 пацієнтам.

"Ми проводимо чесну бізнес-діяльність, жодних зловживань із фінансового боку щодо тих зобов'язань, які ми взяли на себе, у нас немає", - сказала вона.

У свою чергу фінансовий директор компанії "Ескулаб" Андрій Дубівка зазначив, що можливі збитки мережі через конфлікт співзасновників, можуть оцінюватися в сотні мільйонів гривень, якщо не мільярд".

"Наразі відбуваються підрахунки збитків. Ми платимо офіційні дивіденди згідно з формами звітності. Ми поставили перед собою завдання, щоб компанія була прозорою і чистою", - сказав він.

Андрій Дубівка уточнив, що на зборах, які відбулися минулого тижня, співзасновники компанії "Ескулаб" не дійшли згоди щодо формування керівного органу компанії, тож наразі легітимним органом залишається створена згідно з рішенням зборів у жовтні 2023 року дирекція.

"На зборах учасники не досягли жодної угоди, оскільки позиція Сергія Дядюшка була чіткою: зазначена дирекція здатна й надалі виконувати свої повноваження", - сказав він.

Зі свого боку, співзасновник мережі "Ескулаб" Сергій Дядюшко зазначив, що конфлікт між співзасновниками виник у 2023 році, коли співзасновники Станіслав Луговський і Денис Мельник зробили спробу переоформити на себе частку Сергія Дядюшка і вивести його зі складу учасників мережі. Крім того, за словами Сергія Дядюшка, його бізнес-партнери не підтримували діяльність створеного ним благодійного фонду "Ескулаб", який опікується, зокрема, забезпеченням військових продуктами харчування, ліками та медвиробами.

"Згідно з редакцією статуту підприємства, ухваленого в жовтні 2023 року, кожен з учасників підприємства має свого представника в дирекції, отже, з мого боку один представник, із боку моїх опонентів - двоє", - сказав він.

Як повідомлялося, раніше група компанія "Ескулаб", що керує мережею медичних лабораторій "Ескулаб" (ПП "Перша соціальна медична лабораторія (ПСМЛ) "Ескулаб" і ТОВ "Ескулаб центр") заявила про ризики зупинення роботи мережі через спроби рейдерського захоплення з огляду на дії двох її співзасновників Станіслава Луговського та Дениса Мельника, які здійснили рейдерське захоплення та через своїх представників у менеджменті заблокували фінансові операції "Ескулабу". У зв'язку з цим Дядюшко звернувся до правоохоронних органів.

У свою чергу Денис Мельник у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" зазначив, що він і Станіслав Луговський "відсторонені від будь-якого управління або впливу на компанію", їхній доступ до робочих місць упродовж кількох місяців блокують, а Дядюшко "свідомо приховує стан справ у фінансовій та економічній частині".

Водночас представник Дядюшка адвокат Юрій Петровський повідомив, що учасники компанії не позбавлені права здійснювати управління нею, що підтверджують загальні збори учасників підприємства, скликані Луговським, які відбулися 12 квітня. Водночас, згідно з повідомленням Мельника, ще одні збори учасників "Ескулабу" заплановано на 19 квітня 2024 року.

Він повідомив, "що стосується операційного управління виробничими процесами компанії, то двоє учасників здійснюють таке управління через делегованих ними представників дирекції: комерційного директора - Романа Висоцького та фінансового директора - Андрія Дубівку. Наразі саме через Висоцького блокується операційна діяльність підприємства".

Медична лабораторія "Ескулаб" входить до трійки найбільших приватних лабораторій України, законтрактована Національною службою здоров'я України (НСЗУ). До складу мережі входять п'ять лабораторних центрів і 180 пунктів забору аналізів у західних регіонах України та Києві.

У 2023 році "Ескулаб" заплатив 33,8 млн грн податків, зокрема ЄСВ - 14,97 млн грн, військовий збір - 1,33 млн грн, ПДФО - 14,034 млн грн. Входить до десятки найбільших платників податків Львівської області.

Співзасновниками ПП "ПСМЛ "Ескулаб" виступають Дядюшко, якому належить 43% компанії, Луговський (43%) і Мельник (14%). Співзасновниками ТОВ "Ескулаб центр" виступають Дядюшко, Луговський і Мельник, кожному з яких належить по 20% компанії, а також Руслана Солтані, якій належить 40%.