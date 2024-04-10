Пресконференції

15:32 10.04.2024

Більшість українців проти виборів до завершення війни і вважає, що вони можуть розколоти суспільство - соцопитування

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Більшість українців проти виборів до завершення війни і вважає, що вони можуть розколоти суспільство - соцопитування

Абсолютна більшість українців (59,5%) виступає проти проведення і президентських, і парламентських виборів в Україні у 2024 році, тобто під час війни, свідчать результати соціологічного опитування, яке проводила соціологічна служба Центру Разумкова 21-27 березня та яке було презентовано на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

При цьому підтримують ідею проведення виборів 22,1% опитаних, не змогли дати відповідь 18,4%.

Переважна більшість респондентів (42%) переконана, що зміна влади під час війни заважатиме перемозі у війні з РФ, тоді як лише 12,6% вважають, що вона допоможе перемозі. При цьому 21,2% українців дотримуються думки, що вибори на наближення перемоги не вплинуть жодним чином.

Переважна більшість опитаних (45,2%) також переконана, що вибори під час війни роз'єднають українське суспільство. Водночас 11,9% протилежної думки і вважають, що вибори, навпаки, зможуть українське суспільство консолідувати. При цьому набагато більше українців (26,1%) вважають, що вибори на консолідацію українського суспільства жодним чином не вплинуть, а 16,9% вагалися з відповіддю.

При цьому науковий директор Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань під час пресконференції зазначив, що основним аргументом проти проведення виборів під час війни в Україні є жодним чином не юридична заборона, яку можна зняти, якщо таке рішення ухвалить Конституційний Суд, а неможливість забезпечити змагальність учасників виборів, однак зниження рейтингу чинної влади може призвести до зростання підтримки проведення виборів.

"Мій основний аргумент проти проведення виборів - він збігається з оцінками громадян, що якщо ми хочемо справжню кампанію, змагальну, не просто щоб поставити галочку, то очевидно, що це передбачає дуже жорстку передвиборчу боротьбу, яку ми нині справді не можемо собі дозволити. Але я думаю, що якщо влада діятиме так, як вона діє зараз, тобто не відповідаючи на критику суспільства, не реагуючи у належний спосіб на корупційні скандали, то її рейтинг падатиме, і відповідно зростатиме частка тих, хто казатиме, що давайте переоберемо. Тому що якщо не буде довіри, то, очевидно, ця можливість зростатиме", - сказав він.

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Водночас аналітик наголосив, що розвиток ситуації залежатиме насамперед від ситуації на фронті. "Зрозуміло, що якщо ми перейдемо в стан замороженого конфлікту, тоді шанси на проведення цих виборів зростають. А якщо відбуватиметься, як зараз, із наявністю воєнного стану, тоді очевидно, що ми не зможемо їх провести найближчим часом", - сказав Гарань.

Опитування проводили методом face-to-face серед 2 020 респондентів віком від 18 років на всіх підконтрольних уряду територіях України, на яких не тривають бойові дії, за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового добору на перших етапах вибірки та квотного методу добору респондентів на завершальному етапі. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводили опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками агресії РФ.

Теги: #вибори #війна #центр_разумкова #гарань

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