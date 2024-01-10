Мінекономіки розробляє "оборонні рамки" та інші удосконалення процедур держзакупівель
Міністерство економіки України розробляє механізми, покликані сприяти розвитку вітчизняного виробництва та удосконаленню процедури державних закупівель, повідомила заступниця міністра Надія Бігун на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" "Легка промисловість - за прозорі закупівлі: українському захиснику - українську форму!".
"Від українських платників податків безпосередньо залежать надходження до бюджету, а отже, здатність країни фінансувати оборону. І в Мінекономіки переконані, що кошти державних закупівель мають залишатися в Україні. Ми маємо зробити все можливе, щоб кожну копійку, яка йде з бюджету, ми витрачали всередині країни, а не платили за імпорт", - наголосила вона.
За словами Бігун, Мінекономіки розуміє проблемні питання, з якими стикаються сьогодні українські компанії легкої промисловості, які прагнуть виробляти та постачати продукцію силам безпеки та оборони: неможливість довгострокового планування, брак обігових коштів тощо.
Вона зазначила, що, зі свого боку, для держави вкрай важливими є гарантії, що необхідну продукцію буде поставлено вчасно і вона матиме належну якість, тому міністерство виробляє відповідні механізми та інструменти.
Як повідомила заступниця міністра, зокрема триває процес розроблення "оборонних рамок" - нового інструменту, що доповнить актуальні сьогодні прямі закупівлі або спрощені закупівлі в системі "Прозорро". Планується, що він дасть змогу заздалегідь кваліфікувати виробників, які мають намір брати участь в оборонних держзакупівлях, а впровадження "оборонних рамок" спростить і прискорить процедуру.
Бігун додала, що інший опрацьовуваний механізм дасть змогу укладати довгострокові договори на постачання між виробником і державою.
"Якщо йдеться про брак обігових коштів, то, наприклад, нещодавно до програми "Доступні кредити 5-7-9%" ми додали факторинг. Держава компенсуватиме витрати на сплату базової винагороди фактору до рівня 13% річних", - розповіла про ще одну нову можливість для виробників заступниця міністра економіки.