Корпорація "Еталон" має намір зробити пріоритетним виробництво міського електротранспорту

Корпорація "Еталон" визначила пріоритетним напрямом подальшого розвитку виробництво електротранспорту (тролейбусів, електробусів, трамваїв) з урахуванням європейських тенденцій значного зростання продажу цього виду пасажирського транспорту, повідомив президент корпорації Володимир Бутко.

"Ми на сьогодні насамперед налаштовані на виробництво електротранспорту. Дизельний - дякуємо йому, що ми піднялися як підприємство, а далі ми хочемо працювати в напрямі електротранспорту. На сьогодні статистика показує, що в Європі продаж комунального пасажирського транспорту зріс у рази, і, можливо, ця тенденція стосуватиметься й України", - сказав він на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

При цьому він зазначив, що корпорація має лінійку електротранспорту, зокрема, звичайний тролейбус, тролейбус з автономним ходом і пілотну розробку електробуса довжиною 9,5 м.

"З нашим молдовським партнером - компанією "Інформбізнес" (постачає електрообладнання - ІФ-У) уже є домовленість, і думаю, що вже у 2024 році ми зробимо такий електробус", - повідомив Бутко, зазначивши, що в Україні достатньо тендерів на закупівлю електробусів.

Крім того, за його словами, компанія наразі займається розробкою трисекційного трамвая.

"Ми хочемо зробити сучасніший, з низькою підлогою в середній секції, і наразі шукаємо партнера. Найімовірніше, це буде співпраця з чеськими виробниками", - зазначив він.

У свою чергу генеральний директор Чернігівського автозаводу Олександр Верхулевський зазначив, що у 2023 році корпорація пропонувала свої тролейбуси з динамічною підзарядкою не лише з електрообладнанням "Інформбізнесу", а й нову модель з електрообладнанням українського виробника "Політехносервіс".

"Ми сподіваємося розширити співпрацю з українськими постачальниками, що дає змогу не лише знизити вартість кінцевої продукції, а й збільшити рівень локалізації", - зазначив він.

Верхулевський нагадав, що ЧАЗ пропонував свої тролейбуси на тендерах, що фінансуються за рахунок коштів європейських фінансових організацій.

Водночас учасники пресконференції знову нагадали, що на цих тендерах найчастіше закуповують автобуси неукраїнського виробництва, хоча ЧАЗ пропонує техніку суттєво дешевше.

"Ми розуміємо, що ЄІБ і ЄБРР насамперед підтримує своїх виробників, тому що гарантій постачання більше, хоч і ціна вдвічі вища. Так, у нас великі ризики, але людей треба возити сьогодні, і ми пропонуємо швидко все виготовити, і перенести європейські торги в "Прозорро маркет", тоді все буде зрозуміло. А якщо ви не хочете кредитувати українську компанію під час війни, то і не треба декларувати, що це допомога. А кажіть правду, що доки війна, вас ніхто не кредитуватиме", - вважає Бутко.

Крім того, він зазначив, що в оголошених тендерах на постачання тролейбусів українським містам постійно переносяться терміни або затягуються рішення, зокрема через наявність скарг, і в результаті вони можуть тривати два-три роки.

Зокрема, втретє скасовано тендер на постачання 15 машин Тернополю, в якому виграла турецька компанія, але за період його проведення ціни на техніку зросли і їм стало невигідно постачати.

"Є ще тендери - Запоріжжя, Миколаїв, Хмельницький, Луцьк, - усі в очікуванні, а там понад 200 тролейбусів", - зазначив він.

Крім того, він повідомив про те, що вже є інформація про заявку Україною закупівлі 150 тролейбусів, які нібито випускаються в Молдові.

"Але це ніякий не молдавський кузов, це той самий білоруський МАЗ! Ми брали участь у міжнародному тендері в Молдові, але не пройшли, а перемогла дніпровська компанія "Літан", яка отримувала кузови з Білорусі. А далі з'явилася у них у пресі інформація, що кузов виробляється десь у Молдові - але ми бачимо, що це МАЗ 203. Тобто тепер ще й тролейбуси з білоруськими кузовами закуповуватимемо?" - обурився президент корпорації "Еталон".

Корпорація "Еталон" охоплює 21 підприємство, зокрема ЧАЗ, що випускає автобуси різних класів і тролейбуси. Основні напрями - виробництво автотранспортних засобів, машинобудування, складська логістика.