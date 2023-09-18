Непідсанкційні акціонери та менеджмент IDS Ukraine наполягають на першочерговому праві управління компанією

Акціонери IDS Ukraine, які не перебувають під санкціями, і менеджмент, що володіють понад 50% у компанії, наполягають на наданні їм першочергового права управління заарештованою часткою акціонерів, котрі потрапили під санкції, знову звинувачуючи АРМА і відібране ним для управління компанією ТОВ "Карпатські мінеральні води" (КМВ) у порушеннях.

"Право приватної власності недоторканне. Судовий арешт активів залишає за непідсанкційними акціонерами їх законне право володіти і користуватися майном, яке їм належить, брати участь в управлінні бізнесом, визначати стратегію його розвитку", - заявив член ради директорів IDS Ukraine Вадим Вичка на пресконференції в "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Він закликав внести зміни до законодавства, які дадуть змогу непідсанкційним співвласникам компаній отримувати пріоритетне право на управління ними.

Говорячи про дії Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), Вичка знову звинуватив його у спробі передати управління активами підприємства найближчому конкуренту. За його оцінками, IDS Ukraine має порівняно з КМВ майже вшестеро більшу виручку (4,8 млрд грн/рік проти 0,8 млрд грн/рік), майже вп'ятеро більшу частку на ринку (39% проти 8%) і в 14 разів більш упізнаваний бренд (42% проти 3%).

Він стверджує також, що АРМА не забезпечило своєчасну оцінку активів IDS Ukraine, оскільки ПП "Габ'яно", яке виграло конкурс оцінювачів, не зверталося до IDS Ukraine за інформацією, а також звинуватив агентство в спробі підписати договір про управління з КМВ до отримання дозволу АМКУ на концентрацію.

Як наголосив Вичка, тільки законна конфіскація частки підсанкційних акціонерів дасть змогу державі залучити великих міжнародних гравців, які цікавляться IDS Ukrainе, і забезпечити максимальну ціну продажу.

За його інформацією, Бюро економічної безпеки оцінило вартість IDS Ukraine в 10 млрд грн, а безпосередньо бренд "Моршинська" в 525 млн грн.

Член ради директорів послався на одне з інтерв'ю власника КМВ, де було зазначено, що, попри отримання управління над ТМ "Моршинська", вони мають намір концентруватися на розвитку власного бізнесу.

Вичка стверджує, що мають місце зловживання представників КМВ, які з моменту оголошення їх переможцем конкурсу почали чинити тиск на клієнтів, змушуючи під час замовлення води "Моршинської" купувати і воду під ТМ "Карпатська джерельна". Він розцінює такі дії як антиконкурентну поведінку та нехтування діловою етикою.

Член ради директорів також закликав Антимонопольний комітет скрупульозно проаналізувати можливу концентрацію. "Дозволивши її (концентрацію - ІФ-У) без належних підстав, на ринку може з'явитися монополіст, який матиме 50% частки ринку мінеральної води України, який іще до отримання дозволів діяв брудними методами", - заявив Вичка.

Як повідомлялося, АРМА 10 лютого оголосило конкурс із відбору управителя для заарештованих корпоративних прав IDS Ukraine, що виробляє та реалізує мінеральну воду під ТМ "Моршинська", "Миргородська" та Borjomi.

Бюро економічної безпеки України 23 листопада минулого року повідомило про арешт корпоративних прав росіян-акціонерів IDS Ukraine з метою уникнення виведення ними з України активів семи підприємств із виробництва та реалізації питної води. За даними БЕБ, зазначені підприємства перебувають у їхній фактичній власності через підконтрольну офшорну компанію-нерезидента.

АРМА оголосило про перемогу КМВ в організованому агентством конкурсі з вибору управителя заарештованими активами виробників і дистриб'юторів мінеральних вод, зокрема "Моршинської". Після оцінки заарештованих корпоративних прав із переможцем відбору планують укласти договір управління.

IDS Ukraine - українська група компаній, заснована 1996 року, найбільший національний виробник бутильованих вод. До складу холдингу входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", "Миргородський завод мінеральних вод", дистриб'юторська компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс".

На початку вересня IDS Ukraine закликала державу якнайшвидше націоналізувати 49,99% частку компанії, яка належить російському бізнесменові Михайлу Фрідману та іншим підсанкційним акціонерам, побоюючись рейдерського захоплення.

"Ми повністю підтримуємо санкційну політику України і також виступаємо за вилучення частки осіб, які перебувають під дією українських і міжнародних санкцій. Але нагадуємо: 50,01% акцій компанії належать непідсанкційним акціонерам із Великої Британії, України та уряду Грузії. Тому будь-яке протиправне вилучення або захоплення належних їм часток стане прямим порушенням принципу недоторканності законного права власності, що потягне за собою вимоги щодо компенсації шкоди, завданої непідсанкційним акціонерам, з державного бюджету", - заявила компанія у фейсбуці.

ГК володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" і "Аква Лайф".