Представники оборонної промисловості обвинувачують ДАСУ в антидержавній позиції та пропонують його ліквідувати

Представники підприємств, що опікуються виготовленням бронетехніки, снарядів, озброєння та спорядження пропонують розпустити Державну аудиторську службу України (ДАСУ) через її вимоги повернути прибуток за виконання державного замовлення за 2022 рік.

На пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю вони повідомили, що два-три місяці тому ДАСУ провела аудит оборонних закупівель і дійшла висновку, що весь прибуток оборонних компаній вважається збитком держави, після чого зажадала від підприємств і замовників повернути його.

За словами промовців, на підставі цього листа правоохоронні органи можуть порушувати кримінальні справи щодо виробників, які постачали озброєння впродовж 2022 року, і такі можливі дії правоохоронних органів загрожують зривом державного замовлення та нестачею зброї на фронті.

"Як нам стало відомо, Державне бюро розслідувань наразі фальсифікує справу проти нашої компанії, яка стане прецедентом для атаки на весь військово-промисловий комплекс. Маючи на руках юридично нікчемний висновок ДАСУ, нас хочуть обвинуватити в нанесенні збитків державі через отримання компанією прибутку", - заявив генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

Він зазначив, що компанія вже сплатила податок на прибуток, а зароблені кошти інвестувала у виробництво зброї для перемоги над агресором.

Бельбас додав, що дії ДБР призведуть до зупинки виробництва мінометів, броньованих автомобілів, зриву постачань критично важливих 120 мм мін і 120 мм боєприпасів та збільшення втрат на полі бою. За його словами, така діяльність ДАСУ та ДБР створює підстави запідозрити агентурне проникнення РФ в українські державні та правоохоронні органи.

"Кілька тижнів тому ми отримали лист-претензію, згідно з яким одне з головних управлінь Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) вимагає від нас повернення прибутку впродовж місяця... Якщо цього не буде зроблено, то... звертатиметься до суду щодо стягнення прибутку в примусовому порядку", - описав ситуацію заступник генерального директора з юридичних питань ТОВ "ПК "Пожмашина" Роман Середа.

За його словами, підставою таких дій є висновок ДАСУ.

Зі свого боку керівник Всеукраїнського об'єднання роботодавців легкої промисловості Олександр Соколовський наголосив на необхідності скорочення контролюючих органів.

"Правоохоронних органів має бути менше, а їхня якість вища. Почати ліквідацію зайвих органів, я вважаю, потрібно з ДАСУ. Тому що я взагалі не розумію, навіщо потрібне ДАСУ, якщо є Рахункова палата, захищена Конституцією, яка також має серйозних фахівців", - зазначив Соколовський.

За його словами, потрібно ставити завдання за рахунок скорочення регуляторів поліпшити якість роботи державного апарату.

"Нам потрібно витрачати свій час, сили і кошти на створення продукту, на розробку нових продуктів, на виробничі питання, на те, щоб людям зарплату підняти, тому що вони йдуть, і ця проблема була ще до війни, замість того, щоб витрачати свій час на війну з власною державою", - наголосив Соколовський.