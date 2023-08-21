Більшість українців асоціює РФ із відсталістю та регресом - соцопитування

Переважна більшість громадян України асоціює РФ із відсталістю та регресом, а Європейський Союз - із прогресом і розвитком, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова 23-31 травня 2023 року.

"Розпочавши спочатку гібридну, а потім повномасштабну війну проти України, Росія власними зусиллями суттєво зіпсувала свій імідж не лише в Україні, а й загалом у світі. Якщо у 84% респондентів в Україні ЄС асоціюється більшою мірою з прогресом і розвитком, то Росія у 83% опитаних більшою мірою асоціюється з відсталістю і регресом (у 2017 році така асоціація виникала лише у 51%). І лише у 3% респондентів Росія асоціюється з прогресом і розвитком (у 2017 р. таких було 16%)", - сказав заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко на презентації опитування в агентстві "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Респонденти найчастіше з Україною асоціюють поняття "демократія", "свобода", "гуманність", "благополуччя", "справедливість", "повага до прав особистості", "стабільність". Водночас асоціювання України з цими поняттями виражено значно більшою мірою, ніж у 2017 році.

Як наголошується в пресрелізі, асоціювання України з певним поняттям або цінністю не завжди може бути пояснене тим, що ця цінність в Україні повною мірою реалізована. Приміром, зростання асоціації зі "стабільністю" не може бути викликане тим, що стабільності під час війни в Україні стало більше. Радше для респондентів це означає, що можливість реалізації цієї цінності (та інших) у майбутньому (близькому чи більш віддаленому) вони пов'язують саме з Україною.

Водночас РФ у 91% респондентів асоціюється з агресією (у 2017 р. таких було 65,7%), з жорстокістю - 88,6% (було 56,9%), із диктатурою - 86,8% (було 59,6%).

Лише 0,4% респондентів асоціюють Росію з поняттям "демократія", 0,6% - "свобода", 0,3% - "добробут", 0,7% - "стабільність", 1% - "гуманність", "справедливість" і "повага до прав особистості".

Опитування проводили методом face-to-face у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та Києві, а також на територіях, які контролює уряд України і де не тривають бойові дії, - у Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.

Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Опитування проводили в рамках проєкту програми MATRA, що фінансується посольством Нідерландів в Україні.