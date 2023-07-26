Пресконференції

13:54 26.07.2023

Понад половина українців готові довірити владу в післявоєнний період партії, заснованій військовими - опитування

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Київ. 26 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Понад половина українців (51%) готові довірити владу в країні в повоєнний період партії, яка може з'явиться з середовища військовослужбовців, свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова, представлені на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Водночас 26% респондентів дотримуються думки, що така політсила може з'явитися з уже наявних партій, 24% - із волонтерського середовища, 18,5% - з організацій громадянського суспільства, 17% - з кола гуманітарної або технічної інтелігенції, 8% - з бізнес-середовища.

Зокрема серед тих, хто вбачає з наявних політичних сил ті, яким можна було б довірити владу в повоєнний період, 55% відповіли, що така політсила може з'явитися з уже наявних партій. Хоча 56% з них дотримуються думки, що вона може з'явитися з середовища військових.

"Попри те, що політичним партіям довіряють лише 17% респондентів, відповідаючи на запитання, чи бачать вони серед наявних політичних сил ті, яким можна було б довірити владу в післявоєнний період, 38,5% респондентів дають ствердну відповідь. Приблизно стільки ж (41%) дають негативну відповідь", - зазначається в результатах дослідження.

Соцслужба Центру Разумкова 5-11 липня 2023 року проводила опитування "Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інституцій, політиків, посадовців і громадських діячів" методом face-to-face в усіх регіонах України (за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких тривають бойові дії).

Загалом опитано 2 017 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування проведено в рамках проєкту Програми MATRA, що фінансується Посольством Королівства Нідерландів в Україні.

Теги: #опитування #партія #військові

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