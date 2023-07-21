Пресконференції

17:09 21.07.2023

Майже 90% лікарів залишилися на робочих місцях після повномасштабного вторгнення РФ - експерти

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Київ. 21 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Майже 90% медпрацівників після початку повномасштабного вторгнення залишилися в Україні, система охорони здоров'я країни тримається на високоспеціалізованих і патріотичних медичних кадрах, зазначив голова правління Всеукраїнського лікарського товариства Даніель Карабаєв під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" на тему "Оцінка умов праці медичних працівників та реформування сфери медицини".

"Майже 90% медичних працівників залишилися на своїх робочих місцях після початку повномасштабної війни. І навіть ті, хто виїхав, більшість із них повернулася на свої місця", - зазначив він.

Згідно з даними дослідження "Оцінка умов праці медичних працівників та реформування сфери медицини" від Active Group, 88,9% медичних працівників залишилися на своїх робочих місцях після початку повномасштабного вторгнення РФ. Водночас 4,9% від загальної кількості медпрацівників переїхали в інші міста, а 6% виїжджали за кордон, але повернулися в Україну.

Крім того, Карабаєв зазначив, що 30% медичних працівників в Україні не вважають себе захищеними під час повітряних тривог.

"Якщо ми говоримо, що 50% медпрацівників залишаються на своїх місцях під час повітряних тривог, то, можливо, їм нікуди піти? Це питання має бути вирішене максимально швидко", - наголосив він.

Карабаєв також зазначив, що 75% опитаних медпрацівників відзначили збереження/збільшення заробітної плати в умовах війни.

Своєю чергою засновник компанії Active Group Андрій Єременко зазначив, що згідно з дослідженням компанії Програма медичних гарантій і вторинна ланка медицини загалом отримали позитивні відгуки пацієнтів.

"Там, де доходить до госпіталізації, я не можу згадати жодного негативного відгуку. Переважно відгуки або нейтральні, або позитивні", - додав Єременко.

За його словами, найбільш позитивні відгуки про систему охорони здоров'я залишали переселенці з прифронтових територій.

У дослідженні Active Group узяли участь 4650 медпрацівників.

За даними звіту Українського центру охорони здоров'я (UHC) на початок повномасштабного вторгнення РФ, в Україні налічувалося близько 522,5 тис. медпрацівників, з яких 95,1 тис. лікарів, 199,3 тис. медсестер і 99,8 тис. молодшого медперсоналу.

Active Group засновано 2011 року. Компанія займається кількісними та якісними дослідженнями, а також визначенням індексу NPC і технологіями моделювання майбутнього.

Теги: #війна #робота #лікарі

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