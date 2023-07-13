Корпорація "Еталон" поставить Київській області 43 шкільні автобуси за 127,7 млн грн, Одеській - 28 од. за 82,5 млн грн

Торговий дім "Еталон Авто" поставить на адресу Київської облдержадміністрації на початок навчального року 43 шкільні автобуси виробництва Чернігівського автозаводу за 127,71 млн грн за очікуваної суми закупівлі 127,839 млн грн.

Згідно з інформацією в Prozorro, відповідний договір підписано сторонами 12 липня за результатами проведеної Київською облдержадміністрацією закупівлі за процедурою запиту ціни пропозиції (у "Прозорро маркет"), оголошеної 28 червня.

Другим учасником процедури був дилер заводу "Черкаський автобус" із пропозицією автобусів Ataman за очікувану ціну (127,839 млн грн).

Крім цього, ТД "Еталон Авто" 10 липня підписав договір на постачання 28 шкільних автобусів на адресу Одеської ОДА на 82,46 млн грн (очікувана сума закупівлі - 82,6 млн грн). Другий учасник пропонував автобуси ЗАЗ за 82,6 млн грн.

Корпорація "Еталон" включає 21 підприємство. Основні напрями - виробництво авто- та електротранспортних засобів, машинобудування, складська логістика.

Раніше в корпорації припускали, що передбачена на 2023 рік освітня субвенція на закупівлю шкільних автобусів, незважаючи на збільшення майже на третину - з 753 млн грн до 1 млрд грн, - дасть змогу орієнтовно закупити 450-500 автобусів, тобто стільки ж, скільки у 2022 році, з урахуванням зростання цін на автобуси.