Пресконференції

16:42 30.06.2023

Голова АРМА Дума заявила про тиск на конкурсну комісію

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Голова АРМА Дума заявила про тиск на конкурсну комісію

Голова Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Олена Дума заявила про тиск на конкурсну комісію після відкликання голосу одного з її членів.

"Із приводу вчорашньої заяви про відкликання голосу Дмитра Остапенка. У законі не передбачено механізму відкликання голосу. Факт голосування Остапенка за мою кандидатуру зафіксовано. Ба більше, пізніше він дав коментар щодо моєї кандидатури, і досить позитивний. Це все є на його офіційній сторінці у фейсбуці. У членів комісії було півроку, щоб ознайомитися з інформацією про кожного кандидата. Враховуючи ці факти, вважаю, що заява про відкликання голосу - це підрив правової системи держави", - заявила Дума на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

За її словами, спроба зірвати конкурс є актом тиску на конкурсну комісію та уряд заради збереження корупційних схем. Окрім того, відкликання голосу шкодить діловій репутації кандидата, вважає вона.

"У мене немає сумнівів у такій ситуації, що Остапенка потрібно захистити. Він перебуває під шаленим тиском і потребує захисту держави. Прошу правоохоронні органи вважати це моєю заявою про перевірку факту тиску на члена конкурсної комісії. Це має бути завданням спеціальних органів, а не предметом дискусій у соцмережах", - сказала Дума.

Вона вважає безпідставними заяви про те, що її призначення на посаду спричинить репутаційні ризики для країни і для ефективної та незалежної роботи антикорупційної екосистеми та органів правопорядку.

"Попередження щодо моєї кандидатури з'явилися тільки після проведення конкурсу та визначення мене переможцем. Протягом півроку жодних попереджень не було", - наголошує Дума.

Вона зауважила, що рішення конкурсної комісії про призначення голови АРМА може скасувати тільки суд, у разі встановлення факту порушення конкурсної процедури.

Дума відкинула звинувачення в політичній заангажованості та відсутності належної кваліфікації для обіймання посади голови АРМА, зокрема заяви, оприлюднені "Трансперенсі Інтернешнл Україна". Вона також заперечує зв'язки з політичними партіями, а також участь в агітації або спробах дискредитації будь-яких політичних сил.

Як повідомлялося, переможцем конкурсу з відбору голови АРМА стала ексзаступниця голови Чернігівської ОДА Олена Дума, за її кандидатуру проголосували шість із восьми членів конкурсної комісії. Однак пізніше член конкурсної комісії Дмитро Остапенко відкликав свій голос. Згідно з чинним законодавством про АРМА, рішення комісії вважається ухваленим, якщо за нього проголосували щонайменше шість членів, присутніх на засіданні.

Джерело: https://www.youtube.com/live/yMgaf7jrzFM

Теги: #конкурс #кадри #арма

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