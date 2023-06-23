РФ фактично має повний контроль над роботою Секретаріату ООН на ключових напрямках – Єльченко

РФ фактично має повний контроль над роботою Секретаріату ООН на ключових напрямках, наразі там працює близько 400 росіян, заявив український дипломат, постійний представник України при ООН у 2015-2019 роках. Володимир Єльченко.

"Ми маємо розуміти, що навіть із військовою перемогою України, з виходом на кордони 1991 року, війна, власне, не закінчиться, і наслідки її не закінчаться. Чому? Тому що після цього розпочнеться робота, вона вже почалася, але вона увійде до вирішальної фази. Це і створення міжнародного трибуналу, чи компенсації Україні за завдану шкоду під час війни. Багато інших питань. Для цього потрібні рішення обов'язкові Ради Безпеки ООН. І ми чудово розуміємо, що доти, доки там сидітиме російська делегація, у Раді Безпеки, ці рішення не мають жодного шансу бути схваленими", - сказав Єльченко під час прес-конференції на тему "Незаконне перебування Росії в ООН: проблема та її рішення" в інформагентстві "Інтерфакс-Україна".

Також за його словами, у секретаріаті ООН спостерігається "не просто нейтрально-позитивна позиція, а просто підігравання російської делегації та РФ".

"За роки існування ООН Росія змогла просунути на роботу до Секретаріату організації сотні співробітників – зараз їх близько 400, які працюють фактично на всіх ключових посадах. Від чого залежать доповіді, які пишуться у Секретаріаті, та багато інших речей. З цих 400 співробітників половина, якщо не більше, є таємними чи відкритими агентами спеціальних служб РФ. І як "вишенька на торті" – це зайняття росіянами таких посад, наприклад, як заступник генсека ООН у боротьбі з тероризмом, хоч як це смішно звучить, пан Воронков", - зазначив Єльченко.

Крім того, дипломат наголосив на "десятках, якщо не сотнях" співробітників з інших країн, які за ці роки були або куплені, або завербовані російськими спецслужбами.

Як заявив Єльченко, Секретаріат ООН перетворився фактично на таке собі відділення ФСБ РФ.





"Тому маємо ситуацію, коли з одного боку – незаконне знаходження РФ у складі ООН, а з іншого – фактично повний контроль з її боку над роботою Секретаріату ООН на ключових напрямках по суті паралізує всі ті зусилля, які не тільки Україна та багато наших союзників роблять для того, щоб якщо не припинити цю війну, то принаймні досягти якихось рішень, які б могли полегшити гуманітарну ситуацію тощо", - наголосив український дипломат.

Як приклад, він нагадав трагедію в колонії в Оленівці, внаслідок якої через російський теракт загинуло понад 50 українських військовополонених, проте експертна група ООН так і не доїхали до цього місця, тому що росіяни не надали гарантії безпеки. Крім того, група ООН так і не змогла дістатися лівого берега Дніпра в Херсонській області, щоб допомогти мешканцям, які постраждали через підрив Росією дамби Каховської ГЕС.

"Або абсолютно втомлена, неадекватна реакція керівництва МАГАТЕ, яка є частиною ООН фактично щодо подій на Чорнобильській АЕС, а зараз і Запорізька АЕС перебуває під загрозою", - додав Єльченко.