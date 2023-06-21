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12:44 21.06.2023

Захищати Батьківщину в травні 2023 року готові 67% українців, тоді як у 2011 році таких було лише 40% - опитування

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Київ. 21 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Війна внесла корективи в готовність українців захищати Батьківщину. Так, у 2011 р. в Україні частка тих, хто давав ствердну відповідь щодо готовності захищати країну, становила 40%, у 2020 р. вона зросла до 57%, у травні 2023 р. ˗ до 67%.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 23 до 31 травня 2023 року в межах проєкту Програми MATRA, фінансованого Посольством Королівства Нідерландів в Україні. Результати опитування презентовано в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" в середу.

"Готовність захищати країну висловлює більшість жителів усіх регіонів: 61% на Сході, 67% у Центральному регіоні, 68% ˗ у Західному та 71% ˗ на Півдні країни, 74% серед чоловіків і 60,5% - серед жінок, від 68% до 75% у вікових групах від 18 до 59 років, 51% - серед тих, кому 60 і більше років", - ідеться в пресрелізі Центру Разумкова.

Опитано 2 020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Опитування проводили за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового добору на перших етапах формування вибірки та квотного методу добору респондентів на завершальному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибірки відповідає демографічній структурі дорослого населення територій, на яких було проведено опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Теги: #захист #війна

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