ЄС та Фонд Східна Європа оголосили про грантовий конкурс для українських громадських організацій на суму понад 11 млн грн

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Київ. 16 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Європейський Союз та Фонд Східна Європа оголосили про грантовий конкурс для українських громадських організацій на суму понад 11 млн грн.

"Ми в межах попередніх ініціатив підтримали вже 15 ініціатив, які сприяли соціальній інтеграції внутрішньо переміщених осіб, надання їм першочергових видів допомоги. З першого дня війни ми розпочали десять проєктів, спрямованих на підтримку ВПО у наданні безпечних місць для відпочинку... Продовжуємо цю роботу з підтримки тих організацій, які працюють на місцях, і сьогодні раді анонсувати нову можливість для підтримки саме таких громадських організацій, які працюють із переміщеними особами", - сказав президент Фонду Східна Європа Віктор Лях на пресконференції в пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Зокрема, конкурс оголошено в межах проєкту "Фенікс", який спрямований на посилення можливості громадського сектору України ефективно працювати з внутрішньо переміщеними особами та громадами.

"Ми зміцнюватимемо здатність українських громадських організацій ефективно працювати з внутрішньо переміщеними особами та громадами, які їх приймають, залучатимемо молодь і техноактивістів, а також сприятимемо роботі малого та мікробізнесу", - додала менеджерка проєкту "Фенікс" Фонду Східна Європа Ольга Войтович.

Зазначається, що грантові кошти матимуть змогу отримати 20 українських організацій для реалізації власних ініціатив.

Умови конкурсу передбачають, що розмір гранту на одну організацію становить від 400 тис. до 800 тис. грн., а очікувана тривалість реалізації проєктів – до шести місяців.

Організатори заявляють, що проєкти, які можна подавати на грант, мають бути спрямовані на допомогу переселенцям, зокрема щодо соціальної інтеграції, працевлаштування, надання менторської підтримки; підтримку громад, які приймають внутрішніх переселенців; розроблення дієвих моделей поновлення роботи релокованого малого та мікробізнесу, зокрема соціального підприємництва; розроблення програм та політик, які сприятимуть зміцненню потенціалу місцевих та переміщених громадських організацій і самих громад.

Участь у грантовому конкурсі можуть узяти організації громадянського суспільства, а саме: благодійні організації (непідприємницькі товариства, установи, фонди), громадські об'єднання (громадські організації, громадські спілки) та інші юридичні особи, які зареєстровані в Україні та мають статус неприбуткової організації.

З детальною інформацією про умови конкурсу можна ознайомитись за посиланням: https://bit.ly/phoenix_grants.