Третина українців заявляє про втрату роботи після 24 лютого, 2% - житла, більше половини – здоров'я

Київ. 15 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Кожен десятий українець повідомив про пошкодження або руйнування його житла внаслідок вторгнення РФ в Україну, свідчать оприлюднені на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" результати опитування "Правовий захист постраждалих від воєнних злочинів Росії", проведеного соціологічною групою "Рейтинг на території України 23-26 грудня.

Як зазначили 2% опитаних, їхнє житло зруйнуване та непридатне до проживання, 6% - їхнє житло має часткове пошкодження, ще 2% - житло було зруйноване, але вже відновлено.

У більшості опитаних (86%) житло залишилося неушкодженим.

Серед мешканців зони бойових дій 9% зазначили, що їхні будинки зруйновано, 20% – частково пошкоджено. На деокупованих територіях зруйновано житло у 5% опитаних, частково пошкоджено – 14%, пошкоджено, але вже відремонтовано – 5%.

Серед тих, у кого житло зруйновано або частково пошкоджено, 24% подали заяву про пошкодження свого житла у системі "Дія", 12% - до правоохоронних органів, 8% - до державних установ. Майже 70% не подавали жодних заяв.

Серед тих респондентів, які мали роботу до війни, 40% заявили, що працюють у звичайному режимі, 17% – віддалено чи частково, 8% – знайшли нову роботу, 33% сьогодні не працюють.

Рівень доходів з початку війни у 6% респондентів збільшився, у 36% - майже не змінився, у 17% - трохи зменшився, у 30% - значно зменшився. 10% опитаних втратили практично всі доходи. Гірше ситуація з доходами серед жителів півдня та сходу, людей середнього віку, бідних та малозабезпечених, а також тих, хто втратив роботу або працює частково.

46% зазначили, що за час війни стан їхнього фізичного здоров'я не змінився, у 32% - швидше погіршився, у 21% - значно погіршився. Найчастіше про погіршення говорили жителі територій зони бойових дій, люди старшого покоління і меншого достатку, жінки, люди, які вимушено залишили свої будинки, а також поранені або ті, хто втратив на війні своїх близьких.

Майже кожен десятий опитаний зазначив, що сам особисто чи близькі родичі дістали поранення, каліцтва через війну. Із них 66% зафіксували факти поранення документально.

У 17% серед близьких є родичі, з якими вони втратили контакт і не знають, де вони зараз перебувають. У 5% є близькі, які загинули внаслідок війни, у 3% - примусово депортовані до РФ або на окуповані території.

Під час дослідження було опитано 2 тисячі респондентів віком від 18 років у всіх підконтрольних областях методом CATI на підставі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Похибка репрезентативності з вірогідністю 0,95% не перевищує 2,2%.

Проєкт реалізує ГО "Українська правова консультативна група" у рамках проєкту "Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства", що запроваджується Ініціативним центром сприяння активності та розвитку громадського почину (ІСАР) "Єднання" за фінансової підтримки Європейського Союзу.