Для ефективної протидії російській дезінформації потрібна співпраця держави та громадськості – експерти

Київ. 1 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Українська держава має налагодити співпрацю з громадськістю, зокрема у діаспорах, для ефективної протидії поширенню дезінформації з боку РФ, переконані українські експерти.

Так, керівник Центру стратегічних комунікацій та безпеки Ігор Соловей наголосив на важливості активності громадськості у веденні інформаційної війни.

"Держава, будь-яка, не може самостійно жодними адміністративними кроками забезпечити повний захист від інформаційного зовнішнього впливу. Це можливо лише у співпраці держави з громадськістю, з експертами, з громадськими організаціями, і лише тоді це буде ефективно", - заявив Соловей під час дискусії на тему "Роль суспільно-експертного кластера у протидії російській дезінформації та пропаганді" у пресцентрі "Інтерфакс-Україна".

Окрему важливість має також координація дій із українськими діаспорами за кордоном, переконаний соціальний та військовий психолог, викладач Українського католицького університету Олег Покальчук.

"Якщо ми говоримо про таку стратегію дій, ефективніше було б, якби громадські, неурядові організації не точно копіювали українську державну політику, тому що в західному політичному просторі маркування за допомогою росіян незалежних аналітичних центрів як українських агентів впливу є підставою для зменшення інтересу до них .Необхідно говорити про створення екосистеми інформаційних впливів, де проукраїнська інформація була б запаралелена, а не послідовно підлаштована під українські медіа, українську точку зору, тому що кожна організація має в рамках спільної української справи власну локальну позицію, і вони на місці знають краще, як насправді. Не треба їм сильно вказувати, що їм робити. І зворотний зв'язок для нас був би для нас навіть більш важливим, ніж прямий вплив", - зазначив він, коментуючи діяльність українських активістів у Європі.

На це також вказав заступник голови СБУ з березня 2014 року до червня 2015 року, директор Агентства з реформування сектору безпеки, експерт із національної безпеки Віктор Ягун. Він закликав діаспори співпрацювати з українськими державними органами, відповідальними за протидію дезінформації, для припинення поширення російських наративів на місцях.

"Якщо є наша діаспора в тих чи інших країнах і вони можуть саме місцеву пресу, саме від початку фейкових спецоперацій відстежувати інформаційно, ми були б дуже вдячні", - зазначив він, зазначивши, що державний апарат не завжди здатний відстежувати подібні тенденції в місцевих медіа інших держав.

Також він закликав до розширення форматів роботи українських медіа, зокрема відмови від формату всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Я думаю, що загальноукраїнський інформаційний марафон спочатку відігравав досить потужну і цікаву роль, однак треба враховувати, що на нинішньому етапі він, мабуть, уже себе переріс. І не тому, що ситуація змінилася в державі, чи ситуація у світі, у нас як і в лютому йде війна, люди потребують інформації. Але ми вийшли на той рівень, коли інформацію необхідно розділяти за кластерами, треба давати можливість урізноманітнити її. Потрібно давати можливість інформаційним каналам працювати у своїх звичних форматах та на різних напрямах. І тоді, можливо, ми почнемо покривати велику аудиторію, зокрема й іноземну", - переконаний Ягун.