Пресконференції

19:33 01.10.2022

Для ефективної протидії російській дезінформації потрібна співпраця держави та громадськості – експерти

3 хв читати
Для ефективної протидії російській дезінформації потрібна співпраця держави та громадськості – експерти

Київ. 1 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Українська держава має налагодити співпрацю з громадськістю, зокрема у діаспорах, для ефективної протидії поширенню дезінформації з боку РФ, переконані українські експерти.

Так, керівник Центру стратегічних комунікацій та безпеки Ігор Соловей наголосив на важливості активності громадськості у веденні інформаційної війни.

"Держава, будь-яка, не може самостійно жодними адміністративними кроками забезпечити повний захист від інформаційного зовнішнього впливу. Це можливо лише у співпраці держави з громадськістю, з експертами, з громадськими організаціями, і лише тоді це буде ефективно", - заявив Соловей під час дискусії на тему "Роль суспільно-експертного кластера у протидії російській дезінформації та пропаганді" у пресцентрі "Інтерфакс-Україна".

Окрему важливість має також координація дій із українськими діаспорами за кордоном, переконаний соціальний та військовий психолог, викладач Українського католицького університету Олег Покальчук.

"Якщо ми говоримо про таку стратегію дій, ефективніше було б, якби громадські, неурядові організації не точно копіювали українську державну політику, тому що в західному політичному просторі маркування за допомогою росіян незалежних аналітичних центрів як українських агентів впливу є підставою для зменшення інтересу до них .Необхідно говорити про створення екосистеми інформаційних впливів, де проукраїнська інформація була б запаралелена, а не послідовно підлаштована під українські медіа, українську точку зору, тому що кожна організація має в рамках спільної української справи власну локальну позицію, і вони на місці знають краще, як насправді. Не треба їм сильно вказувати, що їм робити. І зворотний зв'язок для нас був би для нас навіть більш важливим, ніж прямий вплив", - зазначив він, коментуючи діяльність українських активістів у Європі.

На це також вказав заступник голови СБУ з березня 2014 року до червня 2015 року, директор Агентства з реформування сектору безпеки, експерт із національної безпеки Віктор Ягун. Він закликав діаспори співпрацювати з українськими державними органами, відповідальними за протидію дезінформації, для припинення поширення російських наративів на місцях.

"Якщо є наша діаспора в тих чи інших країнах і вони можуть саме місцеву пресу, саме від початку фейкових спецоперацій відстежувати інформаційно, ми були б дуже вдячні", - зазначив він, зазначивши, що державний апарат не завжди здатний відстежувати подібні тенденції в місцевих медіа інших держав.

Також він закликав до розширення форматів роботи українських медіа, зокрема відмови від формату всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Я думаю, що загальноукраїнський інформаційний марафон спочатку відігравав досить потужну і цікаву роль, однак треба враховувати, що на нинішньому етапі він, мабуть, уже себе переріс. І не тому, що ситуація змінилася в державі, чи ситуація у світі, у нас як і в лютому йде війна, люди потребують інформації. Але ми вийшли на той рівень, коли інформацію необхідно розділяти за кластерами, треба давати можливість урізноманітнити її. Потрібно давати можливість інформаційним каналам працювати у своїх звичних форматах та на різних напрямах. І тоді, можливо, ми почнемо покривати велику аудиторію, зокрема й іноземну", - переконаний Ягун.

Теги: #дезінформація #протидія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:20 27.09.2022
Meta повідомляє про викриття великої мережі акаунтів і сторінок, які розповсюджували російську дезінформацію у соцмережах

Meta повідомляє про викриття великої мережі акаунтів і сторінок, які розповсюджували російську дезінформацію у соцмережах

07:59 05.07.2022
Британія включить протидію дезінформації до законопроєкту про безпеку в інтернеті

Британія включить протидію дезінформації до законопроєкту про безпеку в інтернеті

14:27 21.06.2022
Статистика РФ щодо втрат у лавах Інтернаціонального легіону в Україні - це чиста фантазія

Статистика РФ щодо втрат у лавах Інтернаціонального легіону в Україні - це чиста фантазія

22:14 12.05.2022
Рада ухвалила закон щодо боротьби з "реєстраційним рейдерством" та рейдерськими "лазівками"

Рада ухвалила закон щодо боротьби з "реєстраційним рейдерством" та рейдерськими "лазівками"

14:25 24.03.2022
Російські окупанти дезінформують жителів Маріуполя, що Одеса захоплена, а евакуація на територію України неможлива – міськрада

Російські окупанти дезінформують жителів Маріуполя, що Одеса захоплена, а евакуація на територію України неможлива – міськрада

08:10 22.03.2022
На Закарпатті спецслужби Росії почали поширювати дезінформацію про нібито бажання угорської громади від'єднатися від України

На Закарпатті спецслужби Росії почали поширювати дезінформацію про нібито бажання угорської громади від'єднатися від України

21:07 09.03.2022
Шмигаль обговорив із прем'єрами Болгарії та Хорватії, а також канцлером Австрії протидію російській агресії

Шмигаль обговорив із прем'єрами Болгарії та Хорватії, а також канцлером Австрії протидію російській агресії

06:28 05.03.2022
Трюдо відвідає Європу, щоб обговорити протидію російській агресії

Трюдо відвідає Європу, щоб обговорити протидію російській агресії

15:27 01.03.2022
СБУ попереджає громадян про можливу дезінформацію щодо капітуляції української влади

СБУ попереджає громадян про можливу дезінформацію щодо капітуляції української влади

14:15 01.03.2022
Резніков спростовує можливу дезінформацію про нібито капітуляцію військово-політичного керівництва країни

Резніков спростовує можливу дезінформацію про нібито капітуляцію військово-політичного керівництва країни

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Охочих вступити до легіону "Свобода Росії" багато – представник легіону

Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив – російський військовополонений

Військовослужбовці російської 15-ї мотострілецької бригади попросили вибачення у народу України

Полонені російські військовослужбовці: Росіяни, зробіть усе можливе, щоб ця війна припинилася

Українці воюють як звірі – полонений російський офіцер

ОСТАННЄ

AMIC Energy оскаржує свавільний арешт БЕБ на корпоративні права і майно свого підприємства в Україні

Фаза зумовленої війною психологічної мобілізації українців триває – дослідження

Війна дала поштовх для розвитку реабілітації, але є необхідність розробки підходів до реабілітації військових травм – експерти

Експерти об'єдналися для запуску програми розвитку превентивної медицини та підтримки здоров'я українців у воєнний час

Справа про побиття до смерті літньої жінки сином екскерівника Рівненської АЕС має бути доведена до кінця у найкоротший термін - адвокат Олександр Василенко

Більшість медспеціалістів, які виїхали за кордон, повернулася і продовжує роботу – експерти

Асоціації виробників закликають запровадити мораторій на підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення

У Києві презентували книжку "Поезія без укриття" з віршами, написаними в перший місяць повномасштабного вторгнення РФ

Диджитал-інструмент "Карта руйнувань" оприлюднив дані 1500 постраждалих через війну об'єктів в Україні

"Реєстр руйнувань" буде запущено в червні – заступник міністра інфраструктури

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА