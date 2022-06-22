Пресконференції

17:56 22.06.2022

"Реєстр руйнувань" буде запущено в червні – заступник міністра інфраструктури

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 "Реєстр руйнувань" буде запущено в червні, повідомив заступник міністра інфраструктури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Анатолій Комірний під час пресконференції "Карта руйнувань – допоможемо відбудувати Україну" в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

"Кілька місяців тому в застосунку "Дія" запущено приймання заявок про пошкоджене майно. Наразі ми розробляємо "Реєстр руйнувань", у середині липня запустимо повний функціонал – не лише подання (фізособами) заявок про шкоду, а й можливість додавання результатів обстеження органами місцевого самоврядування", - сказав він.

За словами Комірного, є завдання не просто зібрати дані про руйнування, а й зробити цю інформацію повною та юридично значимою, тоді реєстр стане інструментом обстоювання прав українців на компенсацію, зокрема в міжнародних судових інстанціях.

"Наприклад, є кілька заявок про зруйновані квартири в будинку. Але під час обстеження органом місцевого самоврядування може бути виявлено пошкодження тримальних конструкцій та неможливість подальшої експлуатації всієї будівлі. Така експертиза є вкрай важливою, щоб усі постраждалі українці, навіть ті, хто поки що не подав заявку, в майбутньому могли отримати компенсацію або стати в чергу на відновлення, коли буде розроблено механізм відновлення житла", - сказав заступник міністра.

Як повідомлялося, презентовано диджитал-інструмент "Карта руйнувань", який наразі містить дані 1500 об'єктів, із зазначенням точної адреси, координат, фотографій до та після руйнування, лінків на публікації в медіа.

"Такі інструменти, як "Карта руйнувань", роблять картину повнішою, особливо в частинах країни, які поки що недоступні для експертизи, – на окупованих територіях. Це дає розуміння масштабу втрат. Наше завдання як держави – у подальшому не лише фіксувати завдану Росією шкоду, а й робити дані юридично значимими для майбутнього відшкодування збитків, захисту в міжнародних інстанціях", - наголосив Комірний.

Він також зазначив, що нині триває робота над розширенням функціоналу "Дії", а саме доданням можливості юрособам подавати заявки про втрати.

https://www.youtube.com/watch?v=xIrYsZn-93U

Теги: #війна #реєстр #руйнування

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