Травми репродуктивної системи становлять до 5-6% поранень військовослужбовців - експерти

Київ. 17 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Травми репродуктивної системи становлять до 5-6% поранень військовослужбовців, переважно таких травм зазнають військовослужбовці-чоловіки, повідомила головна лікарка клініки репродуктивної медицини "Айвімед" Галина Стрелко.

"Статистика свідчить, що травми репродуктивної системи становлять 5-6% усіх поранень військовослужбовців. Переважно це чоловіки - 96-98%, але є і жінки, у яких військові травми стосуються репродуктивної системи. Серед цих травм до 36% таких, які дуже серйозно чи незворотно впливають на репродуктивний потенціал", - сказала вона на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Стрелко зазначила, що "ризики мати безплідність у ветеранів після військової служби вдвічі більші, ніж у середньому в популяції. Це пов'язують зі стресовими ситуаціями, з інфекційними захворюваннями та, безумовно, можливими пораненнями".

Вона повідомила, що приватний медичний бізнес України виступив з ініціативою щодо використання досвіду США та Ізраїлю, військова медицина яких передбачає збереження фертильності військових.

"Ми вийшли з ініціативою запропонувати військовослужбовцям для збереження свого репродуктивного потенціалу зробити кріоконсервацію безкоштовно в нашій клініці, перш ніж вирушати до зони активних бойових дій", - сказала вона.

Стрілко висловила сподівання, що ініціативу підтримають, зокрема, держава та благодійні фонди, що дасть змогу військовослужбовцям, які беруть участь в активних бойових діях, реалізувати репродуктивну функцію.

Водночас вона зазначила, що Україна у правовому полі має вирішити багато питань, пов'язаних із репродукцією та використанням замороженого генетичного матеріалу.

У свою чергу генеральний директор медичної лабораторії "Діла", що є партнером цієї ініціативи, Олексій Бабич зазначив, що Україна стоїть на порозі масштабної демографічної кризи.

"Люди відкладали народження дітей два роки через COVID-19, зараз через війну багато хто виїжджає, переважно це жінки репродуктивного віку, і не факт, що вони повернуться в Україну. Ми скоро матимемо велику демографічну кризу, яка накладеться на велику втрату чоловічого населення. Заморожування репродуктивних клітин допоможе пом'якшити цю кризу", - сказав він.