Інформація про майбутню участь у бойових діях на території України була доведена командуванням РФ до солдатів ще в січні 2022 року – полонений російський льотчик

Київ. 11 березня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Інформація про майбутню участь у бойових діях на території України була доведена командуванням РФ до особового складу ще в січні 2022 року, повідомив полонений російський льотчик, заступник командира 47-го бомбардувального авіаційного полку РФ Кріштоп Максим.

"У січні 2022 року командиром полку до нас була доведена інформація про майбутню участь у бойових діях на території України. Після цього на територію нашого аеродрому розпочалося підвезення боєприпасів та авіаційних засобів ураження. Паралельно з цим ми розпочали тренування з польотів на гранично малих висотах, із подолання ППО, тактичних пусків ракет "повітря-РЛС"", - сказав Кріштоп на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

За його словами, офіційно це подається, як підготовка та участь у спільних російсько-білоруських навчаннях "Союзна рішучість - 2022".

"Після їх завершення, в яких ми не брали участі, ми продовжили підготовку до бойових дій. Бойове розпорядження про завдання авіаударів територією України прийшло в частину 23-го лютого з 18.00 до 20.00. Командиром полку було поставлено відповідний наказ – про завдання ударів по Україні, з 24 лютого", - додав він.

Відповідаючи на уточнююче питання, "чи вірно, що, як мінімум за місяць, у його авіаполку знали про майбутнє вторгнення в Україну?", Кріштоп відповів позитивно, уточнивши, що "конкретно в січні 2022 року про конкретні терміни вторгнення не йшлося".

Він повідомив, що з 24 лютого до 5 березня встиг здійснити три бойові вильоти. Два з них з метою враження сил української армії на південь від Балаклії та знищення колони бронетехніки під Ізюмом за допомогою 3-х тонних фугасних бомб було виконано ним повністю. Третій бойовий виліт відбувався з метою бомбардування Харкова, маючи на борту 4 тонни фугасних бомб, однак був збитий українськими ППО.

Військовополонений уточнив, що фугасні бомби були не керованими (вільного падіння), калібром 250 і 500 кг, радіусом поразки 60 метрів. "Керовані авіабомби з лазерною системою наведення ми не застосовували, оскільки командування такого завдання не ставило...", - сказав він.

За словами майора 43-го окремого морського штурмового авіаполку Олексія Головенського, сам наказ про початок операції РФ із вторгнення в Україну та подальше захоплення держави було доведено до частини 23 лютого.

Але весь лютий проводилися навчання військово-морського флоту, кораблів у всій акваторії Чорного та Азовського морів, були ракетні стрільби, а ми, як морська авіація, забезпечували їх розвідданими. Відповідно, літаки нашого полку (до 24 лютого – ІФ) вже були готові. Весь особовий склад був у підвищеній готовності", - повідомив він.

З 24 по 5 березня Головенський виконав 7 бойових вильотів з метою виявлення радіотехнічних та радіовипромінюючих засобів ППО для їх подальшого знищення.

Він також наголосив, що під час навчань командування доносило до військовослужбовців "неправдиву інформацію про слабкість сил українських ППО та застаріле обладнання".

"Я був збитий ППО України та взятий у полон у Миколаївській області. З цього випливає, що мене моє керівництво просто відправило, як наживку, на смерть, нічого мені не довівши. ППО на території України працює чудово. Навіщо нас посилають, як м'ясо, незрозуміло", - повідомив Головенський.

Він також наголосив, що на території України має родичів у Полтавській області.