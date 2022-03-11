Закриття неба над Україною сприятиме якнайшвидшому завершенню війни - російський полонений льотчик

Київ. 11 березня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Закриття НАТО неба над Україною сприятиме якнайшвидшому завершенню війни, впевнений російський полонений льотчик, заступник командира 47-го бомбардувального авіаційного полку РФ Максим Криштоп.

"Закриття неба над Україною сприятиме якнайшвидшому завершенню цього конфлікту (війни – ІФ)", - сказав Криштоп на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", додавши, що хотів би бачити керівництво Росії за одним столом переговорів з Україною.

"У будь-який момент це можна зупинити, відвести війська й розпочати тривалі складні переговори, але це все одно краще, ніж убивати одне одного. Я також звертаюся до військовослужбовців РФ і своїх однополчан - негайно припиніть виконувати злочинні накази, негайно припиняйте вести бойові дії та бомбардувати мирні міста. Вважаю, що цю війну ми вже програли", - додав він.

При цьому Криштоп наголосив, що військовослужбовці РФ "мають можливість не виконувати злочинні накази свого керівництва".

За словами майора 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку РФ Олексія Головенського, російські військовослужбовці не мають причин воювати з українським народом.

"В Україні відбувається глобальна зачистка міст, де продовжують жити мирні люди... Ми не маємо причин воювати з українським народом... Звертаюся до військовослужбовців РФ. Я закликаю вас одуматися, закликаю терміново зупинитися. Вже збили десятки літаків, гелікоптерів, сотні тисяч сімей зруйновані і в Україні, і в РФ. Прошу, вимагаю зупинитися командирів, відвести війська та припинити будь-які види бойових дій на землі та в повітрі", - сказав він.

Головенський також висловив упевненість, відповідаючи на запитання щодо гіпотетичної можливості застосування Путіним ядерної зброї, що цього не відбудеться, оскільки "її застосування таке руйнівне, що не матиме сенсу для самого Путіна, хоча він і продовжує лякати й нагадувати про наявність ядерної кнопки, розуміючи, що переможців не буде.

На пресконференції в агентстві були присутні троє військовослужбовців РФ, метою яких було виявлення радіотехнічних комплексів розвідки та ППО України для подальшого знищення, прикриття сухопутних комплексів РФ від українського озброєння, а також бойові авіаційні вильоти з метою знищення цивільної інфраструктури, військових об'єктів і сил української армії.