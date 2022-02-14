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15:16 14.02.2022

Рух #SaveФОП анонсував 17 лютого нову акцію протесту проти фіскалізації

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Київ. 14 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Голова руху #SaveФОП Сергій Доротич анонсував акцію протесту біля Верховної Ради 17 лютого проти обов'язкового використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

"Наш протест триває, він безстроковий. 17 лютого ми знову на площі Конституції під Верховною Радою", - сказав Доротич на прес-конференції в понеділок в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Доротич нагадав, що #SaveФОП уже два роки протестує проти введення касових апаратів (РРО, ПРРО) для фізичних осіб-підприємців другої-четвертої групи спрощеної системи оподаткування. На його думку, така вимога призводить до додаткових витрат підприємців. При цьому Державна податкова служба розробила безкоштовне програмне забезпечення, яке дає змогу використовувати як РРО смартфон або планшет.

Як повідомлялося, 1 січня 2022 року завершився період відстрочки застосування РРО (ПРРО) для платників єдиного податку другої-четвертої груп.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=QReJyxVcYmA

Теги: #фоп #протести
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